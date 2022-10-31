Greta, Mısır’daki Cop27 iklim zirvesine katılmayacak: Göz boyuyorlar

Yeni kitabının lansmanında konuşan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, önümüzdeki ay Mısır’da gerçekleşecek Cop27 görüşmelerini ‘greenwashing‘ (yeşil göz boyama) olarak nitelendirdi ve küresel zirveye katılmayacağını söyledi.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Londra Edebiyat Festivali’nde yeni kitabı ‘The Climate Book’un lansman etkinliği sırasında Britanyalı gazeteci Samira Ahmed ile konuşuyor, 30 Ekim 2022. Fotoğraf: Henry Nicholls (Reuters)

Reuters’ın haberine göre, İsveçli iklim aktivisti, Birleşmiş Milletler’in iklim konferansının ‘liderler ve iktidardaki insanların dikkat çekmek için kullanacakları bir göz boyama olduğunu’ belirtti.

Londra’daki Southbank Center’da son kitabı ‘The Climate Book’ (İklim Kitabı) lansmanında bir soru-cevap sırasında “Pek çok nedenden dolayı Cop27’ye gitmiyorum, fakat bu yıl sivil toplum için alan son derece sınırlı” dedi.

Thunberg, Mısır hükümetini ‘yeşil göz boyama’ imajıyla suçlayanlar arasındaydı. 19 yaşındaki aktivist, Mısır’da tutuklu bulunan ‘düşünce mahkumları’yla dayanışmak için de tweet atmıştı.

Bir grup çevreci ve aktivist Temmuz ayında, Mısır’ın insan hakları konusundaki zayıf sicili nedeniyle etkinliğe başarılı bir ev sahipliği yapamayacağı konusundaki endişelerini dile getiren bir açık mektup yazdı. İmzacılar arasında Greenpeace Britanya’nın eski genel müdürü John Sauven de vardı, ancak Greenpeace Britanya imzalamayı reddetti.

Greta Thunberg’in iklim kitabında 100’den fazla uzmanın katkısı var

Geçen hafta yayımlanan Thunberg’in ‘İklim Kitabı’, ekonomist Thomas Piketty, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ve yazar Naomi Klein dahil olmak üzere çeşitli uzmanların katkılarını içeriyor.

Fotoğraf: Henry Nicholls (Reuters)

İklim aktivistinin kitabında, ünlü iklim bilimcileri Katharine Hayhoe ve Michael Mann’ın yanı sıra Margaret Atwood gibi yazarlar da dahil olmak üzere 100’den fazla iklim uzmanının açıklayıcı makaleleri yer alıyor.

Aktivist, 2018’de İsveç parlamentosu önünde başlattığı protestolara atıfta bulunarak kitabın ‘eğitici olmasını istediğini, fakat işi okul grevleri olduğu için bunun biraz ironik olduğunu’ belirtti.

Thunberg’in kitap için alacağı telif hakkı gelirleri, çevre konularında çalışan hayır kurumlarına dağıtılacak.

Sert değişikliklerin zamanı geldi

Thunberg, ‘radikal değişikliklerin’ zamanının geldiğini söyleyerek daha fazla insanı iklim aktivizmine katılmaya çağırdı; “Bir şeyleri değiştirmek için herkese ihtiyacımız var. Milyarlarca eylemciye ihtiyacımız var” dedi.

Thunberg, 2021’de İskoçya Glasgow’da gerçekleşen bir önceki zirveye katılmıştı.

BM’nin 27. iklim konferansı 6 Kasım’da Mısır’daki Kızıldeniz tatil beldesi Şarm El-Şeyh’te başlayacak.