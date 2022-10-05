Coca-Cola, Cop27 iklim konferansına sponsor oldu: Aktivistler tepkili

Birleşmiş Milletler’in, Cop27 iklim değişikliği zirvesi için Coca-Cola’yla sponsorluk anlaşması imzalanmasına iklim aktivistleri tepki gösterdi.

28 Eylül’de imzalanan Cop27 Coca-Cola sponsorluk anlaşması. Ahmed Rady (solda) ve Achraf Ibrahim (sağda) Fotoğraf: cop27.eg

Birçok çevreci grup tarafından dünyanın en çok çevreyi kirleten markası olarak görülen Coca-Cola’nın iklim konferansının sponsoru olması ‘greenwash’ (çevre dostu görünerek zararlı faaliyetleri gizlemek) olarak değerlendiriliyor.

Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde 6-18 Kasım tarihleri ​​arasında düzenlenecek Cop27, hükümetler, işletmeler ve çevre örgütlerinin iklim kriziyle mücadele etmeleri amacıyla toplanacağı bir forum.

Dünyanın en büyük plastik üreticilerinden biri

Zararlı plastiklerle mücadele eden kuruluşların ve bireylerin küresel bir ittifakı olan ‘Break Free From Plastic’in koordinatörü Emma Priestland, The Guardian‘a verdiği demeçte “dört yılı aşkın bir süredir yıllık marka denetimlerimizde Cola-Cola’nın dünyanın en büyük plastik kirleticisi olduğunu gördük. Fosil yakıt endüstrisine bu kadar bağlı bir şirketin böylesine hayati bir iklim toplantısına sponsor olmasına izin verilmesi şaşırtıcı” dedi.

“Coca-Cola yılda 120 milyar atılabilir plastik şişe üretiyor ve plastiğin yüzde 99’u fosil yakıtlardan üretiliyor, bu da hem plastik hem de iklim krizini kötüleştiriyor” diyen Greenpeace ABD’den John Hocevar, “henüz bunun bir sorun olduğunu kabul etmediler veya plastik bağımlılıklarını sona erdirmeden iklim hedeflerine nasıl ulaşacaklarını açıklamadılar. Bu ortaklık, sponsor olmayı amaçladığı etkinliğin amacını baltalıyor” ifadelerine yer verdi.

Sponsorluk Mısır hükümeti ve Coca-Cola arasında imzalandı

28 Eylül’de duyurulan, Mısır hükümeti ve Coca-Cola arasında imzalanan anlaşmanın ardınan Coca-Cola’nın Kuzey Afrika operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Ahmed Rady, “Coca-Cola’nın anlamlı ortaklıklar yoluyla dünya çapında ve Mısır’daki topluluklar ve insanlar için ortak fırsatlar yaratacağına inandığını” belirtmişti.

Sosyal medyada şok ve hayal kırıklığı ile karşılanan duyuru, kurumsal ‘yeşil göz boyama’nın başka bir örneği olarak kınandı.

Climate Meetings Have Become Conferences of Polluters



Without serious sponsors beyond @CocaCola the Egyptian UN climate conference, @COP27P (Conference of state Parties), looks doomed to be a conference of procrastinators threatening the planet and its peoples. #MakePollutersPay https://t.co/Bip9pbsCmD — Nyombi Morris (@mnyomb1) October 3, 2022

Eleştirilere yanıt veren Coca-Cola, “Okyanustaki atıkları ortadan kaldırma hedefini paylaşıyoruz ve bu zorluk hakkında farkındalık yaratma çabalarını takdir ediyoruz. 2030 yılına kadar nereden geldiğine bakılmaksızın sattığımız her bir şişe veya kutu için toplama ve geri dönüştürmeye yardımcı olmakla başlayarak üzerimize düşeni yapmaya ve iddialı hedefler koymaya hazırız” açıklamasını yaptı.