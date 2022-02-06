Akşam Postası / 6 Şubat 2022

CHP liderinden Isparta tepkisi: Halk perişan!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta’da yoğun kar yağışı sonucu uzun saatler elektrik kesilmesine tepki gösterdi.

Derya Büyükuncu’ya daimi hak mahrumiyeti cezası

Covid-19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında ‘aleniyet oluşturan paylaşım’ yaptığı gerekçesiyle Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından eski milli yüzücü Derya Büyükuncu’ya ‘daimi hak mahrumiyeti cezası’ verildi.

Zeytinyağı kalp, beyin, akciğer ve kanser hastalıklarını azaltıyor

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JACC Journal’de (Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi) yayınlanan 60 bin 182 kadın ve 31 bin 801 erkeğin 28 yıllık takibini içeren bir çalışmaya göre, zeytinyağı tüketimi kalp damar hastalığını yüzde 19, kanseri yüzde 17, nörodejeneratif hastalıkları yüzde 29, akciğer hastalıklarını da yüzde 18 oranında azaltıyor.

Ameliyat arasında çizdiği karikatürlerle pandeminin nabzını tuttu

Genel cerrah uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem, ameliyat aralarında çizdiği Covid-19 temalı karikatürlerinden oluşan bir sergi açtı. Ertem, sergisinin gelirini, başkanlığını yaptığı Türkiye Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.

Cem Yılmaz: Hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli

Komedyen Cem Yılmaz, hayat pahalılığı ve vergiler hakkında eleştirel sosyal medya mesajları paylaştı.

Çiller ‘Parti kuracak’ iddiasını yalanladı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in avukatı Dilek Özaşık, Çiller’in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Seda Sayan’ın programına 458 bin liralık ‘örtülü reklam’ cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Star TV’ye 458 bin 307 lira idari para cezası verdi.

CİMER’e beş kentten üç yılda 2,6 milyon şikayet: ’81 il için sorduk, beşine yanıt geldi’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) üç yılda 2 milyon 671 bin 976 şikayet başvurusu yapıldığını açıkladı.

Bahçeli’den Kavala tepkisi: Kendi işinize bakın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Konseyi’nin sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala hakkında aldığı kararı eleştirdi.