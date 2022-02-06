Seda Sayan’ın programına 458 bin liralık ‘örtülü reklam’ cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Star TV’ye 458 bin 307 lira idari para cezası verdi.
Kurulun 11 Ocak’taki toplantısında alınan kararlar internet sitesinde açıklandı.
Buna göre Star TV’de ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ isimli programın 27 Eylül 2021’de yayınlanan bölümünün şikayet sonrası incelendiği belirtildi.
Kararda, Op. Dr. Banu Küçükpolat’ın katıldığı programda, doktorun tedavi yöntemi ve hizmetlerinden detaylıca bahsedildiğini bildiren kurul şunları kaydetti: “(…) tedavi yöntemlerinin kendisi tarafından uygulandığı hususunun birçok defa vurgulandığı, hedef kitleyi oluşturanları ikna etmeye yönelik ifadeler içerdiği, tüketicilerin dolaylı olarak Op. Dr. Banu Küçükpolat isimli hekime yönlendirildiği ve anılan hekimi övmek ve tüketicileri yönlendirmek suretiyle şahsın örtülü reklamının yapıldığı değerlendirilmiş olup (…)”
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca para cezası verildiği bilgisi paylaşıldı.