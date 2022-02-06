CİMER’e beş kentten üç yılda 2,6 milyon şikayet: ’81 il için sorduk, beşine yanıt geldi’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) üç yılda 2 milyon 671 bin 976 şikayet başvurusu yapıldığını açıkladı.

Oktay’ın verdiği bilgiye göre; 1 milyon 327 bin 541 başvuruyla İstanbul şikayette birinci sırayı aldı. Tanrıkulu, şikayetlerin fazlalığının kamu hizmetlerinin doğru yönetilmediği anlamına geldiğini söyledi.

Şikayet konularının açıklanmadığını vurgulayan Tanrıkulu, Oktay’ın yanıtlaması istemiyle 20 Aralık 2021 tarihinde TBMM’ye verdiği soru önergesinde, CİMER üzerinden kaç şikayet başvurusu yapıldığını ve bu şikayetlerin konularını sordu.

Tanrıkulu’nun önergesini yanıtlayan Oktay, 2019-2021 yıllarında İstanbul’dan 1 milyon 327 bin 541, Ankara’dan 555 bin 234, İzmir’den 389 bin 585, Antalya’dan 223 bin 88 ve Adana’dan 176 bin 258 şikayet başvurusu yapıldığını açıkladı.

Oktay, “Gelen başvurular, gereği yapılmak üzere ilgili kurumlara gönderilmekte ve başvuru sahibine akıbeti hakkında bilgi verilmektedir” dedi.

Yanıt ve verileri ANKA Haber Ajansı’na değerlendiren Tanrıkulu, 81 ilin şikayetlerini sorduklarını aktararak, sadece beş il için yanıt geldiğini, Oktay’ın şikayet başvurularının sonuçlarına ilişkin bilgi vermediğini söyledi.

Tanrıkulu şöyle konuştu: “Beni ürküten, İstanbul ve diğer illerden yapılan şikayet başvurularının fazlalığı. Yani yurttaşlar acaba hangi konularda CİMER’e başvuruyorlar, konular nelerdir ve akıbeti ne oldu? Bu konunun özel araştırılması gerekiyor. Bu şikayetlerin fazlalığı, kamu hizmetlerinin doğru yönetilmediği, yerinden yönetilmediği ve insanların ulaşamadığı, yani ihlalleri gidermek amacıyla yerel makamlara ulaşamadığını gösteriyor.”