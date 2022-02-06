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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Akar, Covid-19’a yakalandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Söz konusu duyuru Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapıldı.


SON HABERLER

Zeytinyağı kalp, beyin, akciğer ve kanser hastalıklarını azaltıyor

JACC Journal’de (Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi) 60 bin 182 kadın ve 31 bin 801 erkeğin 28 yıllık takibini içeren bir çalışmaya göre, zeytinyağı tüketimi kalp damar hastalığını yüzde 19, kanseri yüzde 17, nörodejeneratif hastalıkları yüzde 29, akciğer hastalıklarını da yüzde 18 oranında azaltıyor. Çalışma düzenli olarak günde 7 gram (yarım çorba kaşığı) tüketenler ile pek az ya da hiç tüketmeyenler karşılaştırılarak yapıldı.