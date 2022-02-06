Bakan Akar, Covid-19’a yakalandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Söz konusu duyuru Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapıldı.
Yaramazlara biraz batar!
JACC Journal’de (Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi) 60 bin 182 kadın ve 31 bin 801 erkeğin 28 yıllık takibini içeren bir çalışmaya göre, zeytinyağı tüketimi kalp damar hastalığını yüzde 19, kanseri yüzde 17, nörodejeneratif hastalıkları yüzde 29, akciğer hastalıklarını da yüzde 18 oranında azaltıyor. Çalışma düzenli olarak günde 7 gram (yarım çorba kaşığı) tüketenler ile pek az ya da hiç tüketmeyenler karşılaştırılarak yapıldı.
Genel cerrah uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem, ameliyat aralarında çizdiği, Covid-19 temalı karikatürlerinden oluşan bir sergi açtı. Ertem, sergisinin gelirini başkanlığını yaptığı Türkiye Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirtilen dört kişi gözaltında.
İcra dairelerindeki dosya sayısının bir yılda üçte bir oranında arttığı bildirildi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, AKP’nin parti kurmak için eski başbakan Tansu Çiller’i görevlendirdiğini söyledi.