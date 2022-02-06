Erdoğan: Doktor rutin kontrolünü yaptı, olumsuz bir durum yok

Dün, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşarak, “Olumsuz bir durum yok” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, dün Twitter’dan virüse yakalandığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı paylaşımında şunları kaydetmişti: “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.“
Erdoğan, bugün de kamuoyunu Twitter üzerinden bilgilendirdi: “Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz.“