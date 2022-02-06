Cem Yılmaz: Hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli

Komedyen Cem Yılmaz, hayat pahalılığı ve vergiler hakkında eleştirel sosyal medya mesajları paylaştı.

Twitter hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan Yılmaz, hayat pahalılığından yakınmayanları ‘ya hırsız ya deli’ diye tanımladı.

Yılmaz, kurumlar vergisini hesapladığını belirterek eleştiride bulundu.

Komedyenin mesajları şöyle:

“Eskiden şey vardı, ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor!! Birçok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler.

Otomobil Avrupa’da bu kadarken bizde niye bu kadar, diyorsun. ‘E var ki alıyon’ diyo… Lan her şey bu kadar pahalı olmasa sen de alıcan. Her şeyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. ‘Bari simit pahalı olmasın’ diye ideal mi olur. Peh!

İşine bak Ceeam! Bakıyorum, zaten kurumlar vergimi geçen hesapladık da o yüzden konuşuyorum… Yoksa biz de mi ‘Simit çok pahalı yaa’ deyip sıramızı savalım mı? Memleket diyorum… Zengin… Zengin! Yalnızca bizim haberimiz yok! Misal hava 32 derece, hissedilen 18 gibi düşün.”

Eskiden şey vardı , ödediğiniz vergiler size yol,su,elektrik olarak geri dönüyor !! Bir çok giden memnun ki yerinden,cck seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) February 6, 2022

Otomobil Avrupada bu kadarken bizde niye bu kadar diyosun , “e var ki alıyon” diyo …lan hersey bu kadar pahalı olmasa sen de alıcan.Herseyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. “ Bari simit pahalı olmasın “ diye ideal mi olur. Peh ! — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) February 6, 2022