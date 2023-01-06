Akşam Postası / 6 Ocak 2023

Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye ‘Sinan Ateş’ çıkışı: Teslim edeceksin yanındakileri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş cinayeti konusunda henüz herhangi bir şey söylemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sitem etti: “Teslim edeceksin yanındaki çocukları, üç-beş torbacı ile geçiştiremezsin.”

Akşener’den ‘ahmak’ göndermesi: Ben de diyorum, buyur birader!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun arkasında İstanbulluların iradesinin olduğunu belirterek, “Ahmaklıklara ‘ahmaklık’ dendiği zaman kızıyorlar. Hadi, benim dokunulmazlığım yok. Ben de ‘Ahmak’ dedim. Bekleriz, buyur birader” dedi.

Davutoğlu, altılı masa iktidarını anlattı: Genel başkanların imza yetkisi olacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidara geldiklerinde altılı masayı oluşturan genel başkanların imza yetkisine sahip olacağını söyledi.

Emek ve özgürlük ittifakı: Ortak aday seçeneğine daha yakınız

Emek ve özgürlük ittifakında yer alan parti ve kurumların yöneticileri ortak bir açıklamayla “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı belirleme sürecinde ilkelerimizle uygun, mutabakatla belirlenmiş ortak aday seçeneğine daha yakın olduğumuzu ilan ediyoruz” dedi.

AYM’den ‘FETÖ’ kararı: Silahlı örgüt üyeliğinde kapsam daralttı

Anayasa Mahkemesi, ‘FETÖ’ yargılamalarıyla ilgili silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanmak için sanıkların örgütün nihai amacını bilmesinin önemli olduğunu belirterek, sohbetlere katılmanın ve ‘FETÖ’ irtibatından dolayı kapanan bir sendikanın üyesi olmanın silahlı örgüt üyeliği olarak kabul edilemeyeceğine karar verdi.

A101 de fiyat sabitledi: Ürün sayısı manidar

En büyük zincir marketlerden A101 de, sabit fiyat politikasına katıldı.

Aslı Baykal, muhalefet gelirse kadın haklarının gerileyeceğini düşünüyor

Aslı Baykal, muhalefetin iktidar olduğunda kadın hakları konusunda Atatürk öncesi döneme girileceğini öngörerek ‘korktuğunu’ söyledi.

İkinci el konut için kampanya sinyali

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ikinci el konut için de kampanya gelebileceğinin sinyalini verdi.

Mansur Yavaş, zammın önüne geçmek için Erdoğan’a mektup gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, artan CNG (sıkılaştırılmış doğalgaz) maliyetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak vergi muafiyeti veya indirim talebinde bulundu. Ankara’daki otobüslerde CNG kullanılıyor. Maliyetlerdeki artıştan dolayı toplu ulaşıma zam gündemde.

TRT e-Bandrol uygulaması kapsamına bilgisayar, tablet ve akıllı saatler de eklendi

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT), e-Bandrol uygulaması kapsamına ticari maksatla ithal edilen ve yurt içinde imal edilen cep telefonları, taşıtlar ve televizyonlara ek olarak bilgisayar, tablet ve akıllı kol saatlerini de ekledi.

ArcelorMittal, Erdemir hisselerini borsadaki düşüş öncesi satmış

Şirket, işlemden önce Erdemir paylarının yüzde 12’sini elinde bulunduruyordu.

Hipersonik füze taşıyan Rus fırkateyni, ABD’ye doğru gidiyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ‘Tsirkon’ adlı hipersonik füze taşıyan ‘Amiral Gorşkov’ adlı fırkateynin, ABD’deki Potomac Nehri yakınlarına konuşlanabileceğini bildirdi.