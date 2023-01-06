AYM’den ‘FETÖ’ kararı: Silahlı örgüt üyeliğinde kapsam daralttı

Anayasa Mahkemesi, ‘FETÖ’ yargılamalarıyla ilgili silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanmak için sanıkların örgütün nihai amacını bilmesinin önemli olduğunu belirterek, sohbetlere katılmanın ve ‘FETÖ’ irtibatından dolayı kapanan bir sendikanın üyesi olmanın silahlı örgüt üyeliği olarak kabul edilemeyeceğine karar verdi.

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Yüksek Mahkeme, sohbet toplantılarına katılan ve örgüte müzahir sendika üyesi olan bir öğretmenin silahlı terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmasını hak ihlali saydı. Kararda yerel mahkemenin, başvurucunun örgütün nihai amacını bildiğini ortaya koyamadığı vurgulandı vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi bu kararı, Uşak’ta öğretmen olarak görev yaparken, 15 Temmuz darbe girişimin ardından gözaltına alınıp bir süre tutuklanan bir öğretmenin başvurusu üzerine aldı.

Öğretmen, Uşak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasından altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel mahkeme, öğretmenin 17-25 Aralık 2013 sürecinden önce örgütün sohbet toplantılarına katılmasını, Aktif Eğitim Sendikası’na üye olmasını ve bazı ‘FETÖ’ şüphelileriyle telefon irtibatı olmasını cezalandırma nedeni saymıştı.

Bu karar hem istinaf hem de Yargıtay’ın onayından geçerek kesinleşmiş ve öğretmen, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.