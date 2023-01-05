HDP MYK üyesi: Üçte iki oy çokluğu şart olan karar sekize yedi oy çokluğuyla alındı

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Avukat Cihan Aydın, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), partinin Hazine yardım hesabına bloke koyduğu kararın Anayasa’ya göre üçte iki oy çokluğuyla alınması gerekmesine rağmen sekize yedi çoğunlukla alındığının altını çizdi.

İnsan hakları hukuku uzmanı avukat Kerem Altıparmak da bu tespitin ‘çok önemli olduğunu’ söyledi.

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AYM, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin’in HDP’nin Hazine yardımının kesilmesi talebini bugün görüştü.

Şahin, HDP’nin katılması istemiyle AYM’de dava açmıştı. Yargıtay başsavcısı HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunma vereceği 10 Ocak öncesinde bu partiye Hazine yardımlarının kesilmesini istemişti. Şahin ayrıca yardımın yattığı hesaplara bloke konmasını talep etmişti.

AYM bugün, HDP’nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu. Karar yediye karşılık sekiz oy çokluğuyla alındı.

Aydın, Twitter’dan kararın birkaç yönden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek şunları dedi: “Mahkeme daha önce savcının talebini reddetmiş, savcının bu konuda yeni bir delil sunmamasına rağmen önceki kararından geri dönmesi siyasi baskıya yenik düştüğü anlamına geliyor.

Hazine yardımının bloke edilmesi kararı, kapatma yerine verilecek ikincil bir karar olup mahkeme, yerleşik prosedürlere ve Anayasa’daki (69’uncu Madde) kurallara aykırı bir şekilde davanın esasına dair nihai kararı vermiştir. İhsas-ı reyde (tarafını belli etme) bulunmuştur.

‘Mahkeme, siyasi baskılara teslim oldu’

Anayasa’nın 149’uncu maddesine göre ‘Siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu şarttır.’ Karar sekize yedi oy çokluğuyla alındığı dikkate alındığında, bu karar anayasaya aykırıdır.

Mahkeme, savcının bloke talebini HDP’ye bildirmeden, bu konuda itirazlarını almadan karar vermiş, karar sonrası HDP’ye savunma için bir ay süre vererek arabayı atın önüne koşmuştur. Görünen o ki mahkeme, siyasi baskılara teslim olmuş, siyaseti dizayn etmenin bir aracı haline gelmiştir.”

3.Anayasa’nın 149.maddesine göre “siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu şarttır “. Karar 8’e 7 oy çokluğuyla alındığı dikkate alındığında, bu karar anayasaya aykırıdır — Cihan Aydın (@CihnAydin) January 5, 2023

Altıparmak: Bu mümkün değil

İnsan hakları hukuku uzmanı avukat Kerem Altıparmak da Aydın’ı alıntılayarak şunları yazdı: “Cihan Aydın’ın bu saptaması da çok önemli. Nihai karar -ki o durumda artık kesin ihlal olduğu tespit edilmiş oluyor- ancak üçte iki oyla alınabilirken aynı maddi sonucu doğuran -yardımdan yoksun bırakma- yasal dayanağı olmayan tedbir için sekiz-yedi oy yetiyor. Bu mümkün değil.”