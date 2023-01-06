Mansur Yavaş, zammın önüne geçmek için Erdoğan’a mektup gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, artan CNG (sıkılaştırılmış doğalgaz) maliyetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak vergi muafiyeti veya indirim talebinde bulundu. Ankara’daki otobüslerde CNG kullanılıyor. Maliyetlerdeki artıştan dolayı toplu ulaşıma zam gündemde.

Fotoğraf: AA

Yavaş, 4 Ocak’ta Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Ankara’daki otobüslerin yüzde 84’ün CNG ile çalıştığını ve CNG maliyetlerinin yüzde 1000’den fazla arttığını belirtmişti. Yavaş bu durumun, belediyenin otobüs işletmecisi EGO’ya aylık zararının 262 milyon TL olduğunu söyleyerek, CNG fiyatı ve vergilerinin vatandaşların lehine düzenlenmesini talep etmişti.

Düzenlemenin yapılmaması halinde Ankara’da toplu ulaşıma zam gündemde.

Türkiye'de sadece EGO'ya özgü bir durum olarak otobüslerimizin %84'ü CNG'li.



CNG maliyeti %1000'den fazla arttı, EGO'da aylık zarar 262 milyon TL.



Kamu ulaşımında kullanılan CNG fiyatı ve vergilerinin düzenlenmesini vatandaşımızın lehine talep ediyoruz.https://t.co/c9TMVylsuK pic.twitter.com/ZhocvLWUgE — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 4, 2023

Habertürk yazarı Bülent Aydemir bugünkü yazısında, Yavaş’ın konuyla ilgili Erdoğan’a mektup gönderdiği belirtti. Aydemir’e göre Yavaş, Erdoğan’dan CNG fiyatında indirim ya da vergi muafiyeti konusunda yazılı talepte bulundu.

Aydemir’in iddiasına göre, talep karşılanmazsa pazartesi günü yüksek oranda zam açıklanabilir.