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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den ‘ahmak’ göndermesi: Ben de diyorum, buyur birader!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun arkasında İstanbulluların iradesinin olduğunu belirterek, “Ahmaklıklara ‘ahmaklık’ dendiği zaman kızıyorlar. Hadi, benim dokunulmazlığım yok. Ben de ‘Ahmak’ dedim. Bekleriz, buyur birader” dedi.

Fotoğraf: ANKA

İmamoğlu’na kamu görevlisine ‘ahmak’ dediği gerekçesiyle hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verilmişti. İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.


ANKA’nın haberine göre Bostancı-Dudullu metro hattının açılış töreninde konuşan Akşener, İmamoğlu’na verilen cezaya tepki gösterdi:

“13 bin 500 oy farkını halledemediler, seçimi iptal ettiler. Sonra güzelim İstanbullu, İmamoğlu’nu 23 Haziran’da tam 805 bin farkla yeniden seçti. Ahmaklığa bakın. 13 bin 500 farkla seçilmiş belediye başkanı ile 805 bin farkla seçilmiş bir belediye başkanının gücü arasındaki farkı fark etmeyen ahmaklara bakın. Ondan sonra da ahmaklıklara ‘Ahmaklık’ denildiği zaman kızıyorlar. Hadi, benim dokunulmazlığım yok. Ben de ‘Ahmak’ dedim. Bekleriz, buyur birader.”

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Akşener’den ‘ahmak’ göndermesi: Ben de diyorum, buyur birader!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun arkasında İstanbulluların iradesinin olduğunu belirterek, “Ahmaklıklara ‘ahmaklık’ denildiği zaman kızıyorlar. Hadi, benim dokunulmazlığım yok. Ben de ‘ahmak’ dedim. Bekleriz, buyur birader” dedi.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli’ye ‘Sinan Ateş sessizliği’ni sordu: Teslim edeceksin yanındaki çocukları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş cinayeti konusunda henüz herhangi bir şey söylemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sitem etti: “Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin.”