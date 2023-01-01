İmamoğlu: Adıma soruşturma imalathanesi kurdular, hızlarına yetişemiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen cezaya ilişkin “İmamoğlu’na soruşturma imalathanesi kurdular. Harıl harıl çalışıyorlar. Seri üretime geçtiklerini de görüyorum. Hızlarına yetişemiyoruz” dedi.

İmamoğlu, kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün cezası almıştı. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Açılış Töreni’nde konuşan İmamoğlu, bu kararı hatırlatarak, şunları dedi:

“Biz zamana karşı yarışıyoruz ama nedense bizimle sürekli başka türlü rekabet eden bir rakibimiz var. Fakat bu rekabet öyle kurallara uygun değil. Mertçe, centilmence bir rekabet değil. Oyunun kurallarını sürekli değiştiren bir rekabet. Kazanmak için her türlü kötülüğü yapmaktan geri durmayacak bir anlayış. Her türlü hukuksuzluğu yapmaya hazır bir rakibimiz var bizim. Biz 150 günde 150 proje diyerek canla başla icraat yapıyoruz ama rakibimiz 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor.”

Yaptıkları, soruşturmalara bakışları, ‘Biri tutmazsa acaba öbüründe tutturabilir miyiz.’ İşi gücü bıraktılar, aleyhimize inceleme, soruşturma, dava gibi bir sürü şey imal ediliyorlar. Halk dilinde bildiğimiz gibi tam bir merdiven altı imalatı. Ankara’da bir yerlerde, henüz yerini tespit edemediğimiz çünkü ruhsatlı değil, İmamoğlu’na soruşturma imalathanesi kurdular. Harıl harıl çalışıyorlar. Seri üretime geçtiklerini de görüyorum. Açıkçası artık neyi dava ediyorlar, neyi soruşturuyorlar ben ve arkadaşlarım takip edemiyoruz. Hızlarına yetişemiyoruz.”