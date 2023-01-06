Aslı Baykal, muhalefet gelirse kadın haklarının gerileyeceğini düşünüyor

Aslı Baykal, muhalefetin iktidar olduğunda kadın hakları konusunda Atatürk öncesi döneme girileceğini öngörerek ‘korktuğunu’ söyledi.

Aslı Baykal, AKP’ya yakın yazar Selvi’ye konuştu. (AA)

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, bir süre önce sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Baykal, istifanın ardından CHP’yi hedef alan açıklamalarının dozunu da artırmıştı.

Baykal, bu eleştirilere yenisi ekledi.

Aslı Baykal’ın açıklamalarının gündem olmasından sonra, bazı haber ve köşe yazılarında, Baykal’ın eski eşi Halil Ataman’ın, ‘kara para aklama’ soruşturmasında tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’la ilişkisi olduğuna dair iddialar gündeme getirilmişti.

Hürriyet’ten Abdülkadir Selvi’ye konuşan Baykal, muhalefetin iktidar olmasıyla kadın haklarında geriye gidileceği endişesi taşıdığını belirterek şunları dedi: “10 yıl önce boşandım ve ortak hiçbir işim olmadı. Tek başına yaşayan bir kadının varlığını kabul edemeyen bu insanların İstanbul Sözleşmesi diyeceklerine önce bir kadını babası ve çok eski kocasının adını anmadan bir birey olarak kabul etmeleri gerekiyor. Bu yaşadıklarımdan sonra bu kafa yapısındaki muhalefetle kadın hakları konusunda Atatürk öncesi döneme girileceğini görüyor ve iyice korkuyorum.”

AKP iddiaları

Son olarak Aslı Baykal’la ilgili iki iddia ortaya atılmıştı. Bunlardan biri, Aslı Baykal’ın AKP’li yetkililere milletvekili adayı olmak için haber göndermesi. Diğeriyse, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir süre önceki görüşmede Baykal’ın, “Aslı Baykal’ı CHP’den aday yapın” dediğine dair iddiaydı.

Aslı Baykal, CHP iddiasını yalanlamış, AKP iddiası içinse, “Her şey olabilir. Ayrıca niye AK Parti? Zafer Partisi’ne gireceğim belki… Olasılık da çok, niye onu düşünüyorlar” demişti.