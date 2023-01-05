Aslı Baykal, milletvekilliği için AKP’yi yalanlamadı: Olasılık çok

Aslı Baykal, milletvekil adaylığı için seçeneğinin çok olduğunu belirterek “Niye AK Parti, Zafer Partisi’ne gireceğim belki” dedi.

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CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, bir süre önce sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Baykal, istifanın ardından CHP’yi hedef alan açıklamalarının dozunu da artırmıştı.

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, üç gün önceki köşe yazısında Aslı Baykal ile ilgili iki iddia ortaya atmıştı. Bunlardan biri, Aslı Baykal’ın AKP’li yetkililere milletvekili adayı olmak için haber göndermesi. Diğeriyse, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir süre önceki görüşmede Baykal’ın, “Aslı Baykal’ı CHP’den aday yapın” dediğine dair iddiaydı. Bursalı’ya göre, bunun nedeni ‘Aslı Baykal’ın ortalığı karıştırmasının önüne geçilebilir’ düşüncesiydi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’sa, dünkü yazısında Aslı Baykal’ın kendisine mesaj gönderdiğini açıkladı. Hakan’ın aktardığına göre Baykal şunları dedi: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun Deniz Baykal’ı ziyareti sırasında hiçbir şekilde adım gündeme gelmemiştir.”

Bugüne kadar AKP adaylığıyla ilgili şimdiye kadar konuşmayan Baykal, Odatv’ye konuştu. Odatv’den Uğur Can Biçer’in aktardığına göre, Baykal, milletvekil adaylığı için ‘her şey olabilir’ derken seçeneklerinin AKP ile sınırlı kalmadığını belirtti.

Baykal, “Milletvekili olmak istiyor musunuz” sorusuna şöyle cevap verdi: “Her şey olabilir. Ben Twitter’da bazı durumları yazıyorum. Yorum bile yapmıyorum. Olanları toparlayıp ortaya koyuyorum. Buna bakarak da gerçekler bu kadar mı acıtıyor? Bana desinler ki yazdığın şu yanlış. ‘CHP, Atatürk’ün yolundan son hızla ilerliyor, devrimlere sahip çıkıyor’ desinler. Bunların hiçbiri konuşulmuyor. Ayrıca niye AK Parti? Zafer Partisi’ne gireceğim belki… Olasılık da çok, niye onu düşünüyorlar?”