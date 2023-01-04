Aslı Baykal, iki iddiadan birini yalanladı, diğerini pas geçti

Aslı Baykal, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmede isminin CHP adaylığı için konuşulduğu iddiasını reddetti.

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CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, bir süre önce sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Baykal, istifanın ardından CHP’yi hedef alan açıklamalarının dozunu da artırmıştı.

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, iki gün önceki köşe yazısında Aslı Baykal ile ilgili iki iddia ortaya atmıştı. Bunlardan biri, Aslı Baykal’ın AKP’li yetkililere milletvekili adayı olmak için haber göndermesi. Diğeriyse, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir süre önceki görüşmede Baykal’ın, “Aslı Baykal’ı CHP’den aday yapın” dediğine dair iddiaydı. Bursalı’ya göre, bunun nedeni ‘Aslı Baykal’ın ortalığı karıştırmasının önüne geçilebilir’ düşüncesiydi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’sa, bugünkü yazısında Aslı Baykal’ın kendisine mesaj gönderdiğini açıkladı. Hakan’ın aktardığına göre Baykal şunları dedi: “Günaydın Ahmet Bey. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Deniz Baykal’ı ziyareti sırasında hiçbir şekilde adım gündeme gelmemiştir.”

Baykal, AKP adaylığıyla ilgili iddiaya cevap vermedi.