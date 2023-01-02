İddia: Aslı Baykal, AKP’ye haber gönderdi

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal hakkında AKP’li yetkililere milletvekili adayı olmak için haber gönderdiğine dair bir iddia ortaya atıldı.

Deniz Baykal ve Aslı Baykal. (YouTube)

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, bir süre önce sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Baykal, istifanın ardından CHP’yi hedef alan açıklamalarının dozunu da artırmıştı.

Son olarak Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Baykal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen mesajlar vermişti.

Bu süreçte, Baykal’ın AKP’ye geçeceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Baykal’da ‘bir potansiyel’ gördüğünü ve CHP’de yeni bir hareket başlatmasını gerektiğini savunmuştu.

Baykal ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Baykal’ın AKP Antalya milletvekili listesinde birinci sırada aday gösterilmek için parti yetkililerine haber gönderdiğini iddia etti.

Bursalı’ya göre, Baykal’ın adaylığı şimdilik pek kabul görmedi ama AKP, burada bir yarar görürse birinci sıradan olmasa da Baykal’a seçilebilecek bir sıra önerebilir.