ArcelorMittal, Erdemir hisselerini borsadaki düşüş öncesi satmış

Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’ndaki (Erdemir) hisselerinin yüzde 2’sini satmış.
Şirket, işlemden önce Erdemir paylarının yüzde 12’sini elinde bulunduruyordu.
Satış, Borsa İstanbul 100 endeksinin 2 Ocak’ta rekor seviyeden kapanmasını sağlayan hisse artışının ardından geldi. Endeks zirvenin ardından geriledi ve dün günü son 10 ayın en sert düşüşüyle kapadı.
ArcelorMittal’in bir temsilcisi, Reuters’a hisse satışını doğruladı. BloombergHT’nin ulaştığı Erdemir yetkilileriyse yorum yapmadı.
Erdemir’in hisseleri dün yüzde 6,6 oranında düştü. Ancak hisselerin işlem hacmi, Arcelor’un Türk şirketine yatırım yapmaya karar verdiği 2005’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.