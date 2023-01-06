Gültekin Uysal, ‘altılı masa’ toplantısını anlattı: Planlar 14 Mayıs’a göre

ALTAN SANCAR

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve kurmayları, Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi. Uysal, ‘altılı masa’ toplantısında ele alınan konuları ve ortaya çıkan sonuçları paylaştı.

Uysal, altılı masanın planlamalarını yaparken, iktidarın 14 Mayıs’ta seçime gidebileceği ihtimaline göre hazırlıklar yapıldığını söyledi. Uysal ayrıca AKP ve MHP’nin başörtüsü teklifine karşı yeni bir teklif sunacaklarını dile getirdi.

Fotoğraf: AA

Altılı masanın dünkü toplantısının ardından bu sabah gazetecilerle bir araya gelen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelere bulundu.

Uysal, AKP ve MHP’nin başörtüsüne ilişkin anayasa teklifine karşı yeni bir teklif üzerinde çalışma konusunda uzlaşıldığını belirtti.

Uysal adayın seçim takvimi belirlenince açıklanacağını söylerken, masanın planlamalarını 14 Mayıs’ta seçim olasılığına göre yaptığını belirtti. Tarihlerin değişebileceğini dile getiren Uysal, bu bağlamda değerlendirmelerin de yapılacağını sözlerine ekledi.

Uysal gelen bir soru üzerine de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınabileceği düşüncesini taşıdığını dile getirdi.

Ortak adaya dair de görüşlerini paylaşan Uysal, adayın bir genel başkan olmasının doğru olacağını dile getirdi.

Uysal’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

‘Başörtüsü teklifi hazırlanacak’

*Türkiye’de bugün başörtüsüyle ilgili aklı selim hiç kimsenin itirazı yok, ortak bir kabul ve ortak pratik var bu noktada. Gelinen noktada iktidarın teklifi var. Önümüzdeki hafta basına yansıyan şekliyle de siyasi parti gruplarıyla tekrar görüşmeler olacak. CHP’nin zaten bir yasa teklifi var ama dünkü değerlendirmemizde hem yasa hem anayasa teklifi sürecinde sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, Meclis’te temsiliyeti olan milletvekilleri olan, grubu olan partiler olarak biz hazırlığımızı gerçekleştireceğiz. Bu noktada muhalefet olarak ayrı bir anayasa değişikliği teklifimiz olacak. İktidarın manipülasyonlarına imkân vermeyecek şekilde sürecin işlemesini istiyoruz.

*Çok uzun süredir sorulan soru cumhurbaşkanlığı adaylığı. Hedef, aday değil aday ve kadroyu paket program halinde milletin önüne koymak. Usuller modeller her siyasi parti farklı verilerden kaynaklardan kendi perspektifinde değerlendirerek, değerlendirme yapacaktır.

Cumhurbaşkanı adayı

*Usule ilişkin değerlendirme olmadı ama bu süreç hem birebir hem de karşılıklı değerlendirmeler yapılacaktır. 26’sındaki toplantılara kadar ikili üçlü ziyaretlerle kademe kademe netleşecektir. 26’sı toplantı ve sonrası seçim takvimi başlayıncaya kadar ben adayın açıklanacağı kanaatinde değilim. Karşılıklı istişare ile takvim değişir. Ne 1 saat önce ne bir saat sonra tabii zamanlaması var saat işlemeye başladı.

*Adayın siyasi sorumluluğu olan icraat iddiası olan kişi olması, kişilerin karakterleri çok önemli. Milletin tercihleri belirli olacaktır. Adayı belirleme noktasındaki yaşadığımız süreç Ekmeleddin İhsanoğlu tecrübesi, 2018 tecrübesi ortada. Muhalefetin enerjisini en azami noktasında sandığa yansıtma yolu ortak adaydan geçmekte. Ortak fikri tüm liderler benimsedi. Ortak kararlılık ortak aday çıkması hususunda. Bir büyük sorumluluk var milletin beklentisi var. O beklentiyi zedeleyecek adım olmaz, o beklentiyi karşılayabilecek şekilde çalışma yürütüyoruz.

*Ortada ortak bir irade var. Ortak aklı hukuku kurum kültürünü merkeze alırken farklı uygulama olmaz. Siyasi sürecin etkin yürütülmesi için de ortak bir sorumlulukla yürüteceğiz. Seçilecek cumhurbaşkanının makamında sorumluluklar var o sorumlulukta o yetkilerini kullanacaktır. Bu çerçevede değerlendirme yapabilirim.

*Kemal Kılıçdaroğlu ve isimler üzerinde hiçbir değerlendirme olmadı. Ortak bir aday çıkmıyorsa tüm genel başkanlar bu iddiaya sahiptir. Ana muhalefet Meclis’in ikinci büyük partisidir. Sayın Kılıçdaroğlu da bu süreçte değerlendirilecektir. Ben adayın, siyasi parti genel başkanlarından biri olması gerektiğini paylaştım.

Davutoğlu’nun açıklamaları

*30 Ocak’taki toplantıda, geçiş sürecine dair nihai çerçeve çıkacak. Ben sayın Davutoğlu’na benzer açıklama yapmak istemem. Şunu ifade edeyim, bu süreç karşılıklı işbirliği ve mutabakat süreci. Kamuoyuna açıklandıktan sonra değerlendirme yaparım.