Boğaziçi’nde ‘istibdat’ kararları: Tüm birimlere ‘sansür’; sunucu şifreleri istendi

AYŞEGÜL KASAP

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki tüm birimlerden web sunucu şifrelerini Bilgi İşlem’e vermesini istedi. Bunu isterken gerekçe olaraksa ‘veri güvenliği ve siber güvenlik açıklarını’ öne sürdü.

Oysa ki Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hakkındaki ‘veri skandalı’ iddialarını hala belgelerle yalanlamadı. Üstelik ilgili ‘teknik şartname’ de hala gizleniyor. Üniversite paydaşları bu nedenle bu adımın ‘siber güvenlik riski’ yaratacağı görüşünde.

Tüm birimlere gönderilen yazıda ayrıca web içeriklerinin de Medya ve İletişim Koordinatörlüğü üzerinden yürütüleceği belirtildi. ‘Sansür’ olarak nitelendirilen bu kararın, üniversitedeki bilimsel çalışmalara ve araştırmalara engel olacağından endişe ediliyor.

Fotoğraf: Facebook

‘Güvenlik’ çerçevesinde danışmanlık hizmeti alınan firmaya Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ve idari personelin kişisel bilgilerinin bulunduğu veritabanlarına erişim hakkı verildiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu firmalardan birinin AKP’yle olan ilişkileri de kamuoyuna yansımıştı.

Skandalın yaşandığı zaman üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koltuğunda Faruk Yakaryılmaz vardı. Yakaryılmaz Üsküdar Belediyesi’nde bilgi işlem müdürlüğünden bu göreve getirilmişti. Diken Yakaryılmaz’ın 2014’te İzmir’deki bir rüşvet operasyonunun şüphelisi olduğunu da ortaya çıkarmıştı. Daha sonra bu habere apar topar yayın yasağı getirilmişti.

Tüm bu skandalları belgelerle yalanlamak yerine ‘sansür’ uygulatmayı tercih eden yönetim şimdi de üniversitenin tüm web sunucularının yönetici şifrelerini istedi.

‘Siber güvenlik riski yaratacak’

Bilgi İşlem, Boğaziçililerin kişisel verilerine erişim izni verildiği iddialarına bir açıklama getirmekten kaçınıyor. Söz konusu hizmetle ilgili teknik şartname hala gizleniyor. Bilgi İşlem’deki sunucuların ne derecede güvenli olduğu bilinmiyor. Böyle bir ortamda bölümlerin web siteleri için nasıl bir ‘siber güvenlik’ sağlanabileceği de soru işaretleri oluşturuyor.

Veri skandalına imza atan yönetimin üniversitedeki tüm birim ve akademisyenlerin sitelerinin güvenliğini devralmak istemesi bu nedenle tedirginliğe neden oldu.

Üniversite paydaşları uygulamanın bir an önce durdurulmasını istiyor: “Siber güvenlik sorumluluğunun bu yükü kaldıramayacak birimlere ihale edilmesi, hedeflenenin tam aksine, ciddi bir siber güvenlik riski yaratacaktır. Naci İnci yönetiminin, akademik özgürlüklerle bağdaşmayan bu karardan en kısa zamanda vazgeçmesini bekliyor, siber güvenlik konusunda Bilgi Teknolojileri Komisyonu gibi uzman, liyakatli ve kurumun çıkarlarını gözeten birimlerden destek alması gerektiğinin altını çizeriz.”

‘Sansür’ mekanizması

Tüm bunların yanı sıra boun.edu.tr uzantılı tüm web sitelere içerik yükleme süreçlerinin de Medya ve İletişim Koordinatörlüğü üzerinden yürütüleceği kararlaştırıldı.

Akademisyenler bunun bir ‘sansür’ mekanizması olduğunu düşünüyor. Bu uygulamayla beraber Boğaziçi Üniversitesindeki tüm birimlerin akademik içerikli duyuruları için ‘kayyım’ yönetiminden izin almak zorunda kalacak. Ayrıca içerikler de denetime tabii tutulmuş olacak. Kontrol edilecek ve ‘gerekli’ görüldüğünde de ‘filtrenecek.’

Üniversite paydaşları bu tutumu ‘aşırı merkeziyetçi, kontrolcü ve yasakçı yönetim anlayışının bir uzantısı niteliğinde’ olarak değerlendiriyor.

Bu kararın üniversitedeki bilimsel çalışmaları ve araştırmaları da engelleyeceği görüşündeler.