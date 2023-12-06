Erdoğan Atina yolcusu: ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözüm çarpıtıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atina ziyaret öncesi çok tartışılan “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözünün çarpıtıldığını savundu.

Ogün Samast’a yurt dışına çıkış yasağı

Hrant Dink’in katili Ogün Samast hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

İddia: ABD İsrail’i uyardı, saldırılar ocakta sonlanabilir

ABD yönetiminin, Gazze’ye saldırılar konusunda İsrail’i ‘özel olarak’ uyardığı, bu nedenle saldırıların ocağa kadar sonlanabileceği bildirildi.

İSİG: Bir ayda 137 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) raporuna göre kasımda 137 işçi hayatını kaybetti.

Erdoğan’a göre ‘ekonomik temeli olmayan fiyatlandırma’ yerini rasyonelliğe bıraktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘ekonomik ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları’ yerini ‘rasyonel fiyatlamalara’ bırakmaya başladı.

Diken’in ‘ihale avcısı’ haberine sansür

Diken’in “Erdoğan’ın yeğeninin ‘ihale avcısı’ eşi Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’na atandı” başlıklı haberi hakkında ‘isim ve soyisim yönünden’ içerik çıkarma kararı verildi.

Avrupa’da satılmayan giysi ve ayakkabıların imhası yasaklandı

Avrupa Birliği, (AB), ‘sürdürülebilir ürünlere eko-tasarım’ düzenlemesi konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Avrupa genelinde satılmayan giysi ve ayakkabıların imha edilmesi tamamen yasaklanacak.

Bir suç örgütü lideri daha Türkiye’de yakalandı

İngiltere’nin kuzeydoğu bölgesinde faaliyet gösteren bir silahlı organize suç örgütünün lideri Shaun Monaghan Türkiye’de yakalandı.

2023’e damga vuran 10 oyuncudan 8’i kadın

Filmler, diziler, televizyon programları hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb’nin yıla damga vuran oyuncular listesinde 10 isimden sekizi kadın.

Time, Taylor Swift’i ‘yılın kişisi’ seçti

ABD’de haftalık yayınlanan Time dergisi, geleneksel ‘yılın kişisi’ anketinde bu yıl ABD’li pop şarkıcısı Taylor Swift’i seçti.

HÜDA-PAR’lı vekile göre kadına şiddetin erkekle ilgisi yok

HÜDA-PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kadına şiddeti ‘alkol’, ‘fuhuş’ ve ‘madde bağımlılığı’na bağladı.

MEB ‘sınıf annesi’ uygulamasını yasakladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda ‘sınıf annesi’ uygulamasını yasakladı. Valiliklere gönderdiği yazıda bu uygulamanın mevzuatta yer almadığı, gerekli tedbirlerin alınması söylendi.

Beşiktaş derbisinde Fenerliler de tribünde

Beşiktaş derbisini Fenerbahçeliler de tribünden seyredebilecek.

Yapay zeka ilk kez yasa yaptı: Meclis üyeleri şüphelenmeden onayladı

Brezilya’nın Porto Alegre kentinde yapay zeka tarafından yazılan bir metin yasalaştı. Bu dünyada bir ilk. Belediye meclisi üyeleri metnin bir yapay zeka tarafından hazırlandığına şüphelenmeden onayladı.

Halka arz edilen üç şirketin hisselerinde yüzde 185’e varan yükseliş

Halka arz edilen ve yaklaşık iki hafta önce borsada işlem görmeye başlayan üç şirket yüzde 185’e varan oranlarda değerlendi.

İstanbul’da konutların metrekare fiyatı 42 bin liraya dayandı

Türkiye genelinde konutların metrekare fiyatı 27 bin 840 liraya yükseldi. Bu miktar İstanbul’da 41 bin 766 lira.

Menendez’in evinde bulunan külçe altınlar hırsızlıkla bağlantılı

ABD’li senatör Bob Menendez’in evinde bulunan külçe altınlardan bazıları, yıllar önce bir işadamının evinden çalınan ve daha sonra bulunan altınlarmış.