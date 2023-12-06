Avrupa Birliği, (AB), ‘sürdürülebilir ürünlere eko-tasarım’ düzenlemesi konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Avrupa genelinde satılmayan giysi ve ayakkabıların imha edilmesi tamamen yasaklanacak.

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BBC Türkçe’nin haberine göre Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlementosu, ‘kıt malzemelerin israfı’ olarak değerlendirdiği bu uygulamanın çevreye, iklime ve halkın bütçesine zarar verdiğini gerekçesiyle düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldı.

Avrupalı üreticiler, her yıl satılmayan veya iade edilen milyonlarca ton giyilmemiş giysi ve ayakkabıyı çöp yakma fırını ya da parçalama tesislerine gönderiyor. AB genelinde kişi başına yıllık 11 kilo tekstil ürünü çöpe atılıyor.

AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra 2 yıl içinde bütün üye ülkelerde yürürlüğe girecek yeni yasa, üreticileri daha sürdürülebilir ürünler üretmeye teşvik edecek.

Amaç yeniden kullanılabilir ürünleri yaygınlaştırmak

Yeni düzenlemeyle daha uzun süre dayanan, daha kolay onarılabilir ve yeniden kullanılabilir ürünlerin yaygınlaşması sağlanacak.

Üreticilerin, geri dönüştürülmesi daha kolay ürünlere yönelmesi ve üretim sırasında hammadde, enerji ve su kullanımının azaltılması konusunda da yeni kurallar getirilecek.

Üreticiler, satılmayan ürünlerin imha nedeni ve miktarı konusunda resmi otoritelere her yıl kapsamlı rapor vermek zorunda olacak.

Yeni yasal düzenleme giysi ve ayakkabının yanı sıra mobilya, yatak, lastik, deterjan, boya, demir, çelik ve alüminyum gibi malzemelerin sürdürülebilir şekilde üretimi ve kullanılması da amaçlanıyor.