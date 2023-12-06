ABD’li senatör Bob Menendez’in evinde bulunan külçe altınlardan bazıları, yıllar önce bir işadamının evinden çalınan ve daha sonra bulunan altınlarmış.

Bu, işadamı ile Menendez arasındaki ‘rüşvet’ bağlantısına dair önemli bir kanıt olarak değerlendiriliyor.

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NBC News‘in haberine göre, Fred Daibes adlı işadamı, 2013’te polise başvurdu ve New Jersey’in Edgewater semtindeki evinden 500 bin dolar nakit para ve 22 külçe altın çalındığını bildirdi.

Polis dört kişiyi yakaladı ve Daibes’e altınları iade edildi. Bu süreçte Daibes altınların seri numarasını polise bildirdi.

Resmi polis raporlarında, Menendez’e yönelik ‘rüşvet’ suçlaması kapsamında bu yıl evinde bulunan iki altının Daibes’in altınlarının seri numarasıyla eşleştiği görüldü. Menendez’in eşi Nadine Menendez’in sattığı iki külçe altın da 2013’te çalınan altınlarla aynı seri numarasında.

Bu veriler, Menendez ile Daibes arasındaki rüşvet alışverişine en önemli delillerden biri. NBC hukuk analisti Danny Cevallos, “Tüm bunlar, senatör Menendez için kötü haber. Çünkü delil zinciri bu noktadan sonra kolay çözülecek gibi” dedi.

Ne olmuştu?

22 Eylül’de New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’ne sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez çiftine rüşvet almakla suçlanmıştı.

Çiftin evindeki aramada altın külçeler ve nakit para bulunmuştu.

İddianamede senatörün yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi başkanlığı boyunca Mısır kökenli işinsanları ve firmalarla bağlantılarına dikkat çekilmişti.

Suçlamaların ertesi günü komite başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, senatörlükten istifa etmeyeceğini söylemişti.