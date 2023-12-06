Dört bin yıl öncesinde insan etkileşimlerinin oyunlarla ilişkisini açığa çıkaran yeni bir araştırma, Antik Mısır’da popüler olan ‘Tazılar ve Çakallar’ isimli masa oyununun büyük ihtimalle güneybatı Asya’da ortaya çıktığını keşfetti.