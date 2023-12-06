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Yaramazlara biraz batar!

Bir suç örgütü lideri daha Türkiye’de yakalandı

İngiltere’nin kuzeydoğu bölgesinde faaliyet gösteren bir silahlı organize suç örgütünün lideri Shaun Monaghan Türkiye’de yakalandı.

Fotoğraf: AA

Monghan marihuana ticareti, yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarından aranıyordu.


Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları dedi:

*Interpol kırmızı bülteniyle aranan İngiltere’nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan silahlı organize suç örgütünün elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan KAFES -16 operasyonuyla yakalandı.

*Shaun Monaghan, 25 Ekim 2023 tarihinde ülkemize gelmiş, 4 Aralık 2023’te hakkında kırmızı bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından bir gün içerisinde, 5 Aralık 2023 tarihinde Fatih’te bir otelde yakalandı.

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