İngiltere’nin kuzeydoğu bölgesinde faaliyet gösteren bir silahlı organize suç örgütünün lideri Shaun Monaghan Türkiye’de yakalandı.
Monghan marihuana ticareti, yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarından aranıyordu.
Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları dedi:
*Interpol kırmızı bülteniyle aranan İngiltere’nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan silahlı organize suç örgütünün elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan KAFES -16 operasyonuyla yakalandı.
*Shaun Monaghan, 25 Ekim 2023 tarihinde ülkemize gelmiş, 4 Aralık 2023’te hakkında kırmızı bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından bir gün içerisinde, 5 Aralık 2023 tarihinde Fatih’te bir otelde yakalandı.