Uluslararası silahlı suç örgütü ‘Comanchero’ üyeleri ‘Kafes’te

İstanbul’da düzenlenen Kafes Operasyonu’nda uluslararası silahlı suç örgütü ‘Comanchero’yla bağlantılı 39 şüpheli yakalandı.

Comanchero, lideri Mick Hawi’nin 2018’de öldürülmesinin ardından Mark Douglas Buddle’ın elebaşı olarak faaliyetine devam etti. Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero, sınır aşan silahlı organize suç örgütünün uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işlemeye devam etti.

Örgüt elebaşı Buddle, 2022’de KKTC’de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edildi.

Suç örgütünün elebaşlarından Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru, örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etti.

‘Kara para’ Türkiye’de aklanmış

Çete elebaşının, Türk vatandaşı örgüt yöneticisi ve üyeleri ile yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de Türkiye’ye gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri, Güney Amerika’dan temin ettikleri uyuşturucuyu Güney Kore ile Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong’a ulaştırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Suç örgütünün küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri Türkiye’de aklamaya çalıştıkları belirlendi.

İstanbul Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Comanchero’ya ‘suç işlemek için örgüt kurma’, ‘kurulan örgüte üye olmak’, ‘uluslararası uyuşturucu madde ticareti’, ‘suçtan elde edilen malvarlığını aklamak’ suçlarından operasyon düzenlendi.

MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheliye ait yaklaşık 4,5 milyar lira değerindeki, mal varlığı kapsamında banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık paylarına İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konuldu.

Operasyon sonucunda, ABD ve Avustralya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık, Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Duax Hohepa Ngakuru, Avustralya makamlarınca çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu, ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Barış Tükel ve Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 39 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığı, adliye ve MASAK ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerini kutladı.

Kafes operasyonları

Yerlikaya, 6 Ekim’de 31 ilde eş zamanlı başlatılan ‘Kafes’ operasyonuyla 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Bakanın 17 Ekim’deki açıklamasında da 56 ilde 150 şüpheli yakalandığı bildirilmişti. 23 Ekim’deyse Bayğaralar’ın çökertildiği ve 55 şüphelinin yakalandığı bildirilmişti.