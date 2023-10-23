Bayğaralar ‘Kafes’te: İşlemedikleri suç yok

Suç örgütlerine yönelik ‘Kafes’ operasyonu kapsamında Bayğaralar’ın çökertildiği duyuruldu. Elebaşılığını Ramazan Bayğara’nın yaptığı örgüt, yedi cinayet, 13 yaralama, uyuşturucu ticareti, haraç, mal varlıklarına çökme, sözde mahkeme kurma gibi çok sayıda suça karışmış.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim’de 31 ilde eş zamanlı başlatılan ‘Kafes’ operasyonuyla 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Bakanın 17 Ekim’deki açıklamasında da 56 ilde 150 şüpheli yakalandığı bildirilmişti.

Yerlikaya, X’teki (Twitter) açıklamasında, son olarak Bayğaralar’a yönelik operasyonda 55 şüphelinin yakalandığını belirtti. Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin’deki baskınlarda 3 AK-47 , Mp5 otomatik silah, Thomson otomatik silah, 29 tabanca ve 7 av tüfeği bulundu.

Neredeyse işlemedikleri suç yok

Örgüt üyelerinin, Adana genelinde yedi cinayet işlediği, 13 kişiyi yaraladığı, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu, maddi menfaat sağladığı, korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunladığı, işinsanlarını alıkoyduğu, işyerlerine el koyduğu, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.