150 şüpheli daha ‘Kafes’te

Suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen ‘Kafes’ operasyonu kapsamında 56 ilde 150 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim’de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Kafes’ operasyonuyla 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Bakan, bugün devam eden operasyon hakkında bilgi verdi.

Ankara, İstanbul ve İzmir dahil 56 ilde suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve parada sahtecilik suçlarını işlediği değerlendirilen 367 şüpheliden 150’si yakalandı. Çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para, çek ve senet el konuldu.

Yerlikaya, “Halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz” dedi.

Bakan, görüntüler de paylaştı.