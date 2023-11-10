Uluslararası suç örgütü lideri Türkiye’de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Kompanio Bello’ adlı marihuana örgütünün kırmızı bültenle aranan elebaşı Dritan Rexhepi’nin, İstanbul’daki ‘Kartel Operasyonu’nda yakalandığını bildirdi.

Fotoğraf: Temsili. (AA)

Yerlikaya, Twitter hesabından şunları dile getirdi:

*İstanbul’da düzenlenen ‘Kartel Operasyonu’ ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca kırmızı bültenle aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ‘Kompanio Bello’ isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalandı.

*Güney Amerika’dan Avrupa’ya marihuana sevkiyatı yapan uluslararası Kompanio Bello isimli uyuşturucu karterinin lideri Dritan Rexhepi, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca “kasten adam öldürme, marihuana, adam kaçırma/hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat” suçlarından kırmızı bültenle iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu.

*Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından uluslararası takibe alınan zehir tacirinin İstanbul Havalimanından ülkemize ‘Benjamin Omar Perez Garcia’ ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan Rexhepi’nin yakalanması için hemen ‘Kartel Operasyonu‘ yapıldı.

*İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan Polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü’nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı.