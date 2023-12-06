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Yaramazlara biraz batar!

İddia: ABD İsrail’i uyardı, saldırılar ocakta sonlanabilir

ABD yönetiminin, Gazze’ye saldırılar konusunda İsrail’i ‘özel olarak’ uyardığı, bu nedenle saldırıların ocağa kadar sonlanabileceği bildirildi.

Fotoğraf: AA

ABD’li bazı üst düzey yetkililer CNN’e konuştu. AA’nın CNN’den aktardığına göre ABD yönetiminin, küresel kamuoyunun karşı çıkması sonucu İsrail yönetimine ‘Gazze’ye saldırıların mevcut haliyle sürdürülemeyeceği’ düşüncesini ilettiği bilgisini verdi.


İsimlerini açıklamayan yetkililer, ABD’nin, uluslararası desteği sürdürmek için İsrail’in sahip olduğu sürenin ‘hızla azaldığı’ inancına sahip olduğunu aktardı.

Yetkililer, bu yüzden İsrail’in, Gazze’nin güneyinde yoğunlaştırdığı kara saldırılarının, ‘muhtemelen ocak ayında’ Hamas üyeleri ve liderlerine yönelik ‘daha dar bir kapsamda ve daha düşük yoğunlukta’ sürebileceğine işaret etti.

Üst düzey kaynaklar, Washington ile Tel Aviv yönetimi arasında yapılan ‘sert’ görüşmelerde İsrail’in, Gazze’de sivil kayıpları azaltması gerektiği konusunda ‘kesin’ bir şekilde uyarıldığını kaydetti.

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