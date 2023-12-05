İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de Filistin otoritesi istemediğini söyledi.

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Gazze’de Hamas’ın sözü geçiyor. Batı Şeria ise El Fetih’in yönetiminde.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre Netanyahu, savaş sonrası planlarına ilişkin ABD’ye bilgi verdi.

İsrail başbakanı, ‘savaş sonrası herhangi bir Filistin otoritesinin Gazze’ye hükmetmesine karşı.’ Netanyahu, “Savaş sonrası Gazze’de hiçbir Filistin otoritesi olmayacak” dedi.

ABD yönetimiyse İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’nin geleceğine ilişkin karışık sinyaller veriyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail’in saldırıları sona erdiğinde mevcut ‘Filistin Yönetimi’nin’ Gazze’yi yönetecek güvenilirliği bulunmadığını savunarak “Gazze’de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermeli. Şu anda Filistin Yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil” demişti.