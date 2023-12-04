Ankara, İsrail istihbarat birimlerine, Türkiye’de ‘yasadışı faaliyette bulunmalarının ciddi sonuçları olacağı’nı bildirdi.

Fotoğraf: AA

Wall Street Journal gazetesi, İsrail’in, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine suikast planları yaptığını yazdı. Habere göre İsrail istihbarat birimleri Lübnan, Türkiye ve Katar’da Hamas üyelerini hedef alacak.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN’da yayınlanan bir kayıtta, ‘Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını’ belirtmişti.

Türkiye harekete geçti

AA’ya konuşan Türk istihbarat kaynakları, İsrailli muhataplara gerekli uyarıların yapıldığını ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağının aktarıldığın söyledi.

Yetkililer, muhtelif istihbarat servislerinin daha önce de Türkiye topraklarında ‘yasadışı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştığını’ anımsatarak, hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.