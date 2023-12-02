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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye ile İsrail arasında ‘Hamas’ polemiği

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in ‘Hamas’ göndermeli mesajına yanıt verdi.

Fotoğraf: AA

İsrail’le Hamas arasında başlayan savaş, ateşkesin ardından yeniden şiddetlendi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını koruma savaşı veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur” açıklamasından sonra Tel Aviv yönetimiyle başlayan tartışma da sürüyor.


İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, X (eski adıyla Twitter) hesabındanki yaptığı paylaşımında Türkiye Cumhurbaşkanlığı hesabını etiketleyerek, şunları kaydetti:

“Hamas-IŞİD terör örgütü, sonraki gün Gazze’de var olmayacak. İsrail’in güvenliği ve bölgede yaşayanlar için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere Gazze’yi Hamas’tan özgürleştireceğiz. Siz, bertaraf edilmeyen ve Gazze’den kaçan Hamas teröristlerini ülkenizde barındırabilirsiniz.”

Ankara’dan yanıt geldi

Türkiye’den bu paylaşıma tepki gecikmedi. Dışişleri Sözcüsü Keçeli, “İsrail Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe haklarını savunan Filistinli sayısı daha da artacak ve İsrail daha fazla direnişle karşılaşacak” dedi.

Keçeli ayrıca “İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez” ifadesini kullandı.

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