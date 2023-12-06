Halka arz edilen ve yaklaşık iki hafta önce borsada işlem görmeye başlayan üç şirket yüzde 185’e varan oranlarda değerlendi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 10 Kasım tarihli kararıyla 1000 Yatırımlar Holding, Ekos Teknoloji ve Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım’ın halka arzını onaylamıştı.

Daha sonra üç şirket kasımın ortasında halka arz edilerek talep toplanmıştı.

1000 Yatırımlar 20 Kasım’da, Ekos Teknoloji 21 Kasım’da ve Agrotech de 23 Kasım’da borsada işlem görmeye başlamıştı.

Bu şirketler, iki haftada büyük değer kazandı.

halkaarz.net’in aktardığına göre 137,5 liradan işlem görmeye başlayan 1000 Yatırımlar dün 347,25 liradan işlem gördü. 1000 Yatırımlar böylelikle yüzde 177,8 oranında değerlendi.

14,04 liradan işlem görmeye başlayan Ekos Teknoloji’yse dün 36,3 liradan işlem gördü. Hisse böylelikle yüzde 184,26 değerlendi.

Agrotech Teknoloji de 5,73 liradan işlem görmeye başlarken dün de 12,25 lirayı gördü. Agrotech’in hisseleri de yüzde 135,12 oranında değerlendi.