Üç şirketin halka arz tarihi belli oldu

1000 Yatırımlar Holding, Ekos Teknoloji ve Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım’ın halka arz ve talep toplama tarihi belli oldu.

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Üç şirketin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 10 Kasım tarihli kararıyla onaylanmıştı.

Söz konusu şirketlerin halka arz tarihleri de belli oldu.

halkaarz.net’in aktardığına göre şirketlerin halka arz süreciyle ilgili detaylar şöyle:

Halka arz tarihi: 14-15 Kasım 2023

Halka arz fiyatı: 125 lira

Halka arz kodu: BINHO

Halka arz tarihi: 15-16 Kasım 2023

Halka arz fiyatı: 12 lira 77 kuruş

Halka arz kodu: EKOS