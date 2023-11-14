Üç şirketin halka arz tarihi belli oldu

1000 Yatırımlar Holding, Ekos Teknoloji ve Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım’ın halka arz ve talep toplama tarihi belli oldu.
Üç şirketin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 10 Kasım tarihli kararıyla onaylanmıştı.
Söz konusu şirketlerin halka arz tarihleri de belli oldu.
halkaarz.net’in aktardığına göre şirketlerin halka arz süreciyle ilgili detaylar şöyle:
1000 Yatırımlar Holding
- Halka arz tarihi: 14-15 Kasım 2023
- Halka arz fiyatı: 125 lira
- Halka arz kodu: BINHO
Ekos Teknoloji
- Halka arz tarihi: 15-16 Kasım 2023
- Halka arz fiyatı: 12 lira 77 kuruş
- Halka arz kodu: EKOS
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım
- Halka arz tarihi: 15-16-17 Kasım 2023
- Halka arz fiyatı: 5 lira 21 kuruş
- Halka arz kodu: AGROT