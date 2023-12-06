ABD’de haftalık yayınlanan Time dergisi, geleneksel ‘yılın kişisi’ anketinde bu yıl ABD’li pop şarkıcısı Taylor Swift’i seçti.

Fotoğraflar: Time

1927’den beri gelenekselleşen ‘yılın kişisi’ unvanı dergi editörleri tarafından ‘iyisiyle kötüsüyle’ haberlerde etkisi bulunan insanlara veriliyor.

Time, bu yıl bu unvana Eras turnesi gişe rekorları kıran ve online bilet satış sitesi Ticketmaster hakkında soruşturma açılmasına neden olan pop yıldızı Taylor Swift’i layık gördü.

Barack Obama, Greta Thunberg ve Volodymyr Zelensky gibi isimleri takip eden yıldız, dergiye verdiği demeçte ‘şimdiye kadar hissettiği en gururlu ve en mutlu’ anın bu olduğunu söyledi: “33 yaşımda bu ünvana layık görülmek kariyerimde büyük bir dönem noktası.”

Turnenin yanı sıra Swift’in on yıllık albümü 1989’un yeniden kaydı olan ‘1989 (Taylor’s Version)’, 2023’ün en çok satan albümü oldu.

Kısa bir süre önce de Sir Paul McCartney ve Lionel Richie’yi geride bırakarak ‘yılın şarkısı’ dalında yedi Grammy adaylığı elde eden ilk şarkıcı oldu.

Öte yandan Eras adlı turnenin ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ adıyla turne fimine dönüşmüş hali sinemalarda da gişe rekorları kırdı. Sinemadaki Taylor Swift etkisi, dünya çapında 200 milyon dolar hasılat getirdi.