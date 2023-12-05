ABD’de haftalık yayınlanan Time dergisi, 2023 sonunda kapağına taşıyacağı ‘Yılın Kişisi’ için finalistleri açıkladı.

Taylor Swift, Hollywood grevcileri, ‘Barbie’ Margot Robbie, Vladimir Putin (soldan sağa).

1927’den beri gelenekselleşen ‘Yılın Kişisi’ unvanı dergi editörleri tarafından ‘iyisiyle kötüsüyle’ haberlerde etkisi bulunan insanlara veriliyor.

2022 Yılın Kişisi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski seçilmişti.

Bu yılki finalistler arasında ise Hollywood grevine imza atan oyuncular ve yazarlar, Barbie filmi, şarkıcı Taylor Swift ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin öne çıktı.

Yarın açıklanacak ‘2023 Yılın Kişisi’ finalistleri şöyle:

Hollywood grevcileri

Fotoğraf: AA

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

Fotoğraf: AA

Taylor Swift

Fotoğraf: Instagram

OpenAI CEO’su Sam Altman

Fotoğraf: AA

Barbie

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

İngiltere Kralı 3’üncü Charles

Fotoğraf: BBC

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell

Fotoğraf: AA

Trump davasında sorumlu savcılar