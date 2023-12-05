ABD’de haftalık yayınlanan Time dergisi, 2023 sonunda kapağına taşıyacağı ‘Yılın Kişisi’ için finalistleri açıkladı.
1927’den beri gelenekselleşen ‘Yılın Kişisi’ unvanı dergi editörleri tarafından ‘iyisiyle kötüsüyle’ haberlerde etkisi bulunan insanlara veriliyor.
2022 Yılın Kişisi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski seçilmişti.
Bu yılki finalistler arasında ise Hollywood grevine imza atan oyuncular ve yazarlar, Barbie filmi, şarkıcı Taylor Swift ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin öne çıktı.
Yarın açıklanacak ‘2023 Yılın Kişisi’ finalistleri şöyle:
Hollywood grevcileri
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Fotoğraf: AA
Taylor Swift
Fotoğraf: Instagram