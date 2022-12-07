TIME, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi ‘Yılın Kişisi’ seçti

ABD’de haftalık yayınlanan TIME dergisi, geleneksel ‘Yılın Kişisi’ anketinde, bu yıl Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi seçti.

Fotoğraf: TIME

Derginin 26 Aralık-9 Ocak tarihli sayısında Zelenski’nin illüstrasyon resmi kapakta manşet olurken “Yılın Kişisi: Volodimir Zelenski ve Ukrayna’nın Ruhu” ifadeleri yer aldı.

Dergide, Zelenski’yle mülakat çerçevesinde hakkında uzun bir makaleye de yer verilerek Ukrayna devlet başkanının şubatta başlayan Rusya işgalinde verdiği mücadeleyle tüm dünyada tanınan bir lider haline geldiğine işaret edildi.

TIME dergisinin diğer ‘Yılın Kişisi’ adayları arasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD 8 Kasım ön seçimlerini eski başkan Donald Trump’ın desteklediği adaya karşı kaybeden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney, Florida Valisi Ron DeSantis ve Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott gibi isimler yer alıyordu.

Bu sene yine ilk 10 aday arasında bulunan Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX’in kurucusu ve Twitter’in Üst Yöneticisi Elon Musk, 2021’de TIME dergisinin ‘Yılın Kişisi’ seçilmişti.

Dergi, 1927’den bu yana her yıl ‘Yılın Kişisi’ seçme geleneğini sürdürüyor.