Taylor Swift tarih yazdı: İlk 10’da 10 şarkı

ABD’li pop şarkıcısı Taylor Swift, son albümü Midnights ile ABD Bilboard Hot 100 şarkı listesinin ilk 10’unda yer alan her slotu tek başına dolduran tarihteki ilk sanatçı oldu.

Fotoğraf: Mark Blinch (Reuters)

Billboard dün yaptığı açıklamada, Swift’in Eylül 2021’de bir hafta boyunca En İyi 10 şarkıdan dokuzu ile bir önceki rekoru elinde tutan Drake’i geride bıraktığını bildirdi. Ondan önce Beatles, 1964’te 10’da sekiz yapmıştı.

Swift’in listelerdeki hakimiyeti, 2022’nin en hızlı satan albümü haline gelen son albümü Midnights sayesinde oldu.

Pop yıldızı Twitter’da “En iyi 100’ün 10’undan 10’u??? 10. albümümde??? DARMADAĞINIM.” yazdı.

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA — Taylor Swift (@taylorswift13) October 31, 2022

Sanatçının yeni albümü Midnights 21 Ekim’de hem 13 parçalı standart bir sürüm hem de yedi bonus parçalı ekstra bir versiyonla çıktı. Son yıllardaki en büyük albüm lansmanlarından biriyle tanıtıldı.

Billboard listesindeki 1 numara, sözleri hızla bir TikTok trendi haline gelen Anti-Hero’ya ait. Diğer Top 10 şarkılar arasında Lavender Haze, Maroon, Snow on the Beach, Midnight Rain, Bejeweled ve Question var.

Sıra, Başlık: Yayınlar / Yayın İzleyicisi / Satışlar

No. 1, ‘Anti-Hero’: 59,7 milyon dinleme / 32 milyon yayın izleyicisi / 13 bin 500 satış

No. 2, ‘Lavender Haze’: 41,4 milyon / 2,4 milyon / 2 bin 800

No. 3, ‘Maroon’: 37.6 milyon / 471 bin / 2 bin 900

No. 4, ‘Snow on the Beach‘, feat. Lana Del Rey: 37,2 milyon / 615 bin / 2 bin 600

No. 5, ‘Midnight Rain‘: 36,9 milyon / 449 bin / 2 bin 200

No. 6, ‘Bejeweled‘: 35,5 milyon / 1,6 milyon / 16 bin 100

No. 7, ‘Question…?’: 31 milyon / 425 bin / 21 bin 400

No. 8, ‘You’re on Your Own, Kid”: 34,1 milyon / 498 bin / 1500

No. 9, ‘Karma‘: 33 milyon / 1,9 milyon / 3 bin 400

No. 10, ‘Vigilante Shit‘: 32,2 milyon / 424 bin / 6 bin 400

Midnights, yayınlandığı gün spotify’da tek bir albümün bir günde en fazla dinlenmesi rekorunu kırmıştı.