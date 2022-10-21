Telaşsız ve özgüvenli: Taylor Swift’in yeni albümü ‘Midnights’ çıktı

ABD’li pop şarkıcısı Taylor Swift’in 10’uncu albümü ‘Midnights‘ (Gece Yarıları) bugün piyasaya çıktı.

32 yaşındaki pop yıldızının albümü eleştirmenler tarafından ‘özgüvenli’ olarak tanımlandı, The Guardian’ın müzik yazarı Alexis Petridis, Swift’in ‘artık kendini yaşıtlarıyla rekabet etmek zorunda hissetmediğini gösterdiğini’ yazdı.

Son iki albümünde kullandığı ‘folklorik‘ tınıların bir kenara bırakıp ayakları yere basan ‘elektronik pop’a yaslanan Taylor, sesinin androjen bir noktaya getiren ses efektleriyle de cinsiyet klişelerine de bayrak açıyor.