Taylor Swift, ‘şişman fobik’ suçlaması sonrası videosunu değiştirdi

ABD’li şarkıcı Taylor Swift’in yeni albümü Midnights’ın esas parçası Anti-Hero’nun videosu, çıkışından günler sonra sahnelerinden birinden ‘şişman‘ kelimesini çıkarmak için değiştirildi.
Swift’in yönettiği orijinal klipte, 32 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı, üzerinde ‘fat’ (şişman) yazan bir banyo tartısına çıkıyordu. Klibin aşağıda görülebilen yeni versiyonundaysa, Swift tartıya çıkıyor ve yine Swift’in canlandırdığı görsel ikizi hoşnutsuz bir bakış atıyor, fakat tartı gösterilmiyor.
Düzenleme, bazı hayranların ve yorumcuların tartı sahnesini ‘şişmanlık korkusunu’ beslemekle eleştirmesinin ardından geldi. Twitter’da yeme bozukluğu terapisti ve vücut pozitifliği blogcusu Shira Rosenbluth, klibin ‘bizim gibi görünmenin herkesin en kötü kabusu olduğunu bir kez daha yinelediğini‘ söylerken, Teen Vogue yazarı Catherine Mhloyi sahneyi ‘tembel’ olarak nitelendirdi.
Whoopi Goldberg de dahil olmak üzere bazı yorumcular Swift’i savundu. The View adlı programında Goldberg, “Bırakın duygularını yaşasın, şarkıyı beğenmediyseniz dinlemeyin” dedi.
2020 Netflix belgeseli Miss Americana’da Swift, medyanın vücudunu incelemesinin hayatının bazı noktalarında kendisini ‘aç bırakmasına’ neden olduğunu anlatmıştı. Yayımlandıktan sonra bir Instagram gönderisinde, Anti-Hero videosunun ‘kabus senaryolarının ve müdahaleci düşüncelerinin’ bir temsili olduğunu söyledi.