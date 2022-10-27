Taylor Swift, ‘şişman fobik’ suçlaması sonrası videosunu değiştirdi

ABD’li şarkıcı Taylor Swift’in yeni albümü Midnights’ın esas parçası Anti-Hero’nun videosu, çıkışından günler sonra sahnelerinden birinden ‘şişman‘ kelimesini çıkarmak için değiştirildi.

Görsel: Youtube

Swift’in yönettiği orijinal klipte, 32 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı, üzerinde ‘fat’ (şişman) yazan bir banyo tartısına çıkıyordu. Klibin aşağıda görülebilen yeni versiyonundaysa, Swift tartıya çıkıyor ve yine Swift’in canlandırdığı görsel ikizi hoşnutsuz bir bakış atıyor, fakat tartı gösterilmiyor.

Düzenleme, bazı hayranların ve yorumcuların tartı sahnesini ‘şişmanlık korkusunu’ beslemekle eleştirmesinin ardından geldi. Twitter’da yeme bozukluğu terapisti ve vücut pozitifliği blogcusu Shira Rosenbluth, klibin ‘bizim gibi görünmenin herkesin en kötü kabusu olduğunu bir kez daha yinelediğini‘ söylerken, Teen Vogue yazarı Catherine Mhloyi sahneyi ‘tembel’ olarak nitelendirdi.

Taylor Swift’s music video, where she looks down at the scale where it says “fat,” is a shitty way to describe her body image struggles. Fat people don’t need to have it reiterated yet again that it’s everyone’s worst nightmare to look like us. — Shira Rose (@theshirarose) October 21, 2022

Whoopi Goldberg de dahil olmak üzere bazı yorumcular Swift’i savundu. The View adlı programında Goldberg, “Bırakın duygularını yaşasın, şarkıyı beğenmediyseniz dinlemeyin” dedi.

TAYLOR SWIFT ACCUSED OF “FATPHOBIA”: Critics are slamming the pop star’s #AntiHero music video because she steps onto a scale that reads “fat,” but her fans are reminding people that she’s been open about her personal struggle with an eating disorder – #TheView co-hosts react. pic.twitter.com/IIS7gnEwSn — The View (@TheView) October 25, 2022

2020 Netflix belgeseli Miss Americana’da Swift, medyanın vücudunu incelemesinin hayatının bazı noktalarında kendisini ‘aç bırakmasına’ neden olduğunu anlatmıştı. Yayımlandıktan sonra bir Instagram gönderisinde, Anti-Hero videosunun ‘kabus senaryolarının ve müdahaleci düşüncelerinin’ bir temsili olduğunu söyledi.