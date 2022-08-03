Monica Lewinsky de Beyonce’den şarkı sözü değişikliği istedi

Eski ABD başkanlarından Bill Clinton’la Beyaz Saray’da yaşadığı ilişkinin skandala dönüşmesiyle tanınan Monica Lewinsky, Beyonce’nin tepki çeken bir şarkısının sözünü değiştireceğini duyurması üzerine kendisiyle ilgili bir şarkıda da değişiklik talep etti.

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Clinton 1995’te Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky’yle yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından 1998’de görevi kötüye kullandığına dair soruşturma açılmıştı. Cumhuriyetçi partinin girişimi sonuçsuz kalmış, Clinton 2001’e kadar başkan koltuğunda oturmuştu.

Olayın ayrıntıları günlerce dünya basının meşgul ederken popüler kültürde de yer bulmuştu.

Beyonce’nin 2013 tarihli ‘Partition‘ şarkısında Lewinsky’nin seks sırasında lekenen meşhur elbiseye göndermeyle “Düğmelerimi kopardı, gömleğimi yırttı bütün elbisemi Monica Lewinsky’ledi” sözleri geçiyor.

2014’te yaşananları Vanity Fair için kaleme alan Lewinsky “Teşekkürler Beyonce ama fiil yapıyorsak sanırım elbisemi Bill Clinton’ladı demek istedi, Monica Lewinsky’ledi değil” ifadeleri kullanmıştı.

Beyonce’nin dört gözle beklenen yeni albümünde yer alan ‘Heated‘ isimli şarkısı, genelde serebral palsili insanlar için kullanılan küçültücü bir kelimeyi içerdiği için tepki çekmişti. Bunu üzerine Beyonce’nin şarkının sözünü değiştireceği duyuruldu.

Lewinsky konuyla ilgili bir haberi “Hazır elin değmişken…” notu ve Partition etiketiyle paylaştı.

Bir Twitter kullanıcısının Beyonce ya da ekibiyle iletişime geçip geçmediğini sorması üzerine Vanity Fair için yazdığı makalede bahsettiğini belirterek ‘haklı bir soru’ yorumunda bulundu.