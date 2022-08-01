Beyonce yeni albümündeki bir şarkıda kullandığı uygunsuz kelime nedeniyle eleştirilerin hedefinde

Beyonce’nin merakla beklenen yeni albümü ‘Renaissance‘ bir yandan övgü toplarken bir yandan da bir şarkıda geçen uygunsuz kelime nedeniyle tepki çekti.

Fotoğra: Carlijn Jacobs

Genelde serebral palsili insanlar için kullanılan küçültücü bir kelime ‘Heated’ isimli şarkısında geçiyor. Halk arasında zaman zaman hakaret anlamında da kullanılan kelime şarkıda iki kere geçiyor.

Kanadalı şarkıcı Drake’in söz yazaları arasında olduğu şarkı engelli bireyler arasında tepki çekti

İki hafta önce de ABD’li pop yıldızı Lizzo aynı kelimeyi GRRRLS isimili şarkısında kullandığı için eleştirilmesi üzerine özür dilemiş ve sözleri değiştirmişti.

BBC’ye konuşan engelli hakları savunucusu Hannah Diviney bu olayın üstüne Beyonce’nin şarkısının tokat gibi geldiğini belirterek “Lizzo’dan bu kadar anlamı bir yanıt aldıktan kısa süre sonra yeniden aynı meseleyi konuştuğumuz için çok yorgunum ve öfkeliyim” dedi.

Şarkının akılda kalıcı olmasının da sinir bozucu olduğunu vurgulayan BBC’nin engelli haberleri yapan muhabiri Nikki Fox “ABD’de bazen başka bir anlamda kullanıldığının farkındayız ancak burada Britanya’da asla kullanmadığımız korkunç bir kelime” ifadelerini kullandı.

Şarkının 11 söz yazarı olduğuna dikkat çeken Fox Beyonce’nin plak şirketindeki birçok insanın da denetiminden geçmiş olması gerektiğini söyledi: “Şarkının kaç insanın önünden geçtiğini, bir tanesinin bile ‘Bir dakika durun’ diye düşünmediğini, Lizzo aynı kelimeyi kullandığında yaşanaları farkında olmadığını düşünün… Büyük hayalkırıklığı.”

Sosyal medyada kullancıları da albüm cuma günü yayınlanmasından bu yana benzer noktalara dikkat çekiyor.

TikTok’ta epilepsi farkındalığıyla ilgili kampanyalar düzenleyen @theblackgirlwarrior isimli kullanıcı paylaştığı videoda “Beyonce aynı kelimeyi içeren şarkısını hiçbir şey yokmuş gibi yayınlayabiliyorsa Lizzo’nun sözlerini değiştirmesinin ne anlamı vardı” diye sordu.

Videosunda ayrıca hakaret kelimesinin ABD’de farklı çağrışımları olduğu, ‘delirmek‘, ‘çıldırmak‘ anlamına kullanıldığını savunan Beyonce hayranlarına da seslenerek “S kelimesi engelli toplulukları için hep zararlı bir kelimedir. Bu değişmeyecek” dedi.

Twitter hesabından konuya değinen otizm hakları savuncusu Callum Stephan da “Lizzo’ya gelen tepkilerden sonra Beyonce’nin ekibinden kimsenin bu kelimenin engelliler için ne kadar incitici olduğunun farkına varmamasına inanmıyorum” yazdı.

Dilin komplike bir şey olduğuna ve kelimelerin farklı insanlara farklı anlamlar ifade edebileceğine dikkat çekse de “Yine de bir sanatçının dünyada milyonlarca insanı üzen bir kelimeyi neden kullandığını anlayamıyorum” dedi.