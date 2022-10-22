Taylor Swift’in yeni albümü Spotify’da dinlenme rekoru kırdı

Taylor Swift’in yeni albümü Spotify tarihinde bir günde en çok dinlenen albüm oldu. ABD’li yıldız şarkıcı, hayranlarına, Midnights’a gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Taylor Swift, yeni albümü Spotify’da bir günde en çok dinlenen albüm rekorunu kırdığı için ‘akıllara durgunluk veren bir şey yaptıkları’ gerekçesiyle hayranlarına teşekkür etti.

Yeni albümün çıkmasından sonra, 24 saatten kısa bir süre içinde müzik dinleme devi, albümün platform tarihinde tek bir günde en fazla dinlenmeye ulaşan albüm olduğunu çevrimiçi olarak duyurdu.

Platformun resmi hesabı twitter’da, “22 Ekim’de saat gece yarısını bile vuramadan Taylor Swift, Spotify tarihinde bir günde en çok dinlenen albüm rekorunu kırdı. Tebrikler” yazdı.

How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?! https://t.co/7kDKDrBwiD — Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022

Swift, haberlere yanıt olarak “Siz burada bu kadar akıllara durgunluk veren bir şey yaparken bu kadar şanslı olmayı nasıl başardım?! Az önce ne oldu?!” yazdı.

Rekoru, ‘hayatıma yayılmış 13 uykusuz gece’ ve ‘korkular ve tatlı rüyalar arasında bir yolculuk’ hikayesi olarak tanımladı.

Sanatçının, son iki albümü Folklore ve Evermore’un samimi indie şarkı yazarlığından çıkıp elektronika, synth-pop ve hatta bazen hip hop’tan etkilenen ritimlere yöneldiği görülüyor.

Swift, bir kez daha albümün çoğunluğunu rock grubu Bleachers’ın solisti Jack Antonoff ile yazdı.

“O benim ömür boyu arkadaşım (kibirli olduğunu biliyorum ama arkasındayım) ve neredeyse on yıldır birlikte müzik yapıyoruz fakat bu, sadece ikimizin yaptığı ilk albüm” diyen ünlü şarkıcı, “Jack ve ben kendimizi New York’ta yalnız, her gece kayıt yapıp uykusuz geceler geçirirken ve eski anıları keşfederken bulduk” ifadelerine yer verdi ve ekledi: “Hayat karanlık, yıldızlı, bulutlu, korkutucu, heyecan verici, sıcak, soğuk, romantik veya yalnız olabilir. Tıpkı Midnights gibi.”