Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘ekonomik ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları’ yerini ‘rasyonel fiyatlamalara’ bırakmaya başladı.

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Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuştu. Yerel seçimlere değinen Erdoğan, “Yaklaşık beş senedir bir fetret devri yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri inşallah merkezinde hizmet, eser ve yatırımın olduğu gerçek belediyecilikle yeniden buluşturacağız” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

*Suriye’nin kuzeyinde teröristlerden temizlediğimiz bölgelerde huzur ve güven iklimi hakim. Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği, sınırlarımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz. Bir gece ansızın gelerek bu senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz.

*Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı.

Asgari ücret

*İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle süreç yönetilecek.

İsrail’e tepki

*İsrailli yöneticiler er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettiği cezaları çekecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır.

*İsrail, 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana Filistin coğrafyasında uyguladığı her zulmün hesabını verecektir. Bundan kaçış yok, Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum.

Kentsel dönüşüm

*Kentsel dönüşüm konusu Türkiye için tartışmasız bir beka meselesidir. Hepsinden önemlisi bu, siyaset, siyasi partiler üstü bir konudur. Amacımız, İstanbul’da her yıl 350 bin konut inşa ederek, 5 yıl içinde acil dönüşüm gerektiren tüm binaları yenilemektir.