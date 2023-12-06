İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) raporuna göre kasımda 137 işçi hayatını kaybetti.

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İSİG Meclisi, kasıma ilişkin İş Cinayeti Raporu‘nu yayınladı. Sadece kasımda 137 işçinin hayatını kaybettiğinin belirtildi.

Raporda ayrıca 2023’ün ilk on bir ayında en az 1772 işçinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Rapora göre kasımda iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

*15-17 yaş arası iki çocuk/genç işçi.

*18-29 yaş arası 36 işçi.

*30-49 yaş arası 49 işçi.

*50-64 yaş arası 36 işçi.

*65 yaş ve üstü 11 işçi.

*Yaşı tespit edilemeyen üç işçi.

Kasım ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, ol işkolu: 40.

Tarım, orman işkolu: 17. Gemi.

Tersane, deniz, liman işkolu: 15.

Taşımacılık işkolu: 13.

Madencilik işkolu: Sekiz.

Belediye, genel işkolu: Sekiz.

Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolu: Yedi.

Konaklama, eğlence işkolu: Altı.

Metal işkolu: Beş.

Çimento, toprak, cam işkolu: Dört.

Gıda, şeker işkolu: Üç.

Enerji işkolu: Üç.

Savunma, güvenlik işkolu: İki.

Petro-kimya, lastik işkolu: Bir.

Ağaç, kağıt işkolu: Bir.

Basın, gazetecilik İşkolu: Bir.

Çalıştığı işkolu belirlenemeyen: Üç.