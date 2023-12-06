Hrant Dink’in katili Ogün Samast hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de öldüren Samast, 16 yıllık cezasının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden 15 Kasım’da tahliye edilmişti.

Bunun üzerine Samast hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan yeni iddianame, İstanbul 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

AA’nın haberine göre bugün İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Samast, Trabzon Akçaabat Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken avukatı salonda hazır bulundu.

Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’in de aralarında olduğu bazı sanıklar bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS’le bağlandı.

Dink ailesinin avukatları ve sanık avukatlarıysa duruşmaya katıldı.

Süre talebinde bulundu

Duruşmada savunması sorulan Ogün Samast, iddianameyi bugün duruşma başladığında kendisine tebliğ edildiği için inceleyemediklerini ve bu nedenle savunma hazırlayamadıklarını belirterek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Samast ve avukatına süre verilmesine karar verdi Mahkeme heyeti ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri konulmasına hükmettiği sanık Samast’ın savunmasının gelecek celse alınmasına karar verdi.

Sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk hakkındaki yakalama kararının beklenmesini kararlaştıran heyet, sanıklar Ahmet İskender, Ersin Yolcu ve Adem Sağlam hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin devamına hükmetti.

Heyet, sanık Erhan Tuncel’in mahkeme başkanının reddi talebinin geri çevrilmesine karar vererek duruşmayı 6 Mart’a erteledi.