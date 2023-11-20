Dink ailesinin avukatı: Samast hakkındaki yeni iddianame zamanaşımı kapsamında

Hrant Dink ailesinin avukatlarından Hülya Deveci, Dink’in tahliye edilen katili Ogün Samast hakkında hazırlanan yeni iddianamede öngörülen suçun zamanaşımı kapsamına girdiğini söyledi.

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de öldüren ve 16 yıllık cezasının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden 15 Kasım’da tahliye edilen Ogün Samast hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

İddianamede, Samast’ın “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek” suçundan yedi yıl altı aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.

Agos‘a konuşan Dink ailesinin avukatlarından Hülya Deveci ise iddianamenin Türk Ceza Kanunu’nun 314’üncü maddesindeki suçlamayı içerdiğini, bu maddenin olağanüstü dava zamanaşımının 22,5 yıl olduğunu, Samast’ın suçu işlediği sırada 18 yaşından küçük olması nedeniyle bu sürenin daha kısa olduğunu ve 19 Ocak 2022’de dolduğunu söyledi.

Samast, cinayeti işlediğinde yaşı 18’den küçük olduğu için “tasarlayarak adam öldürmek” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İnfaz yasasına göre Samast bu cezanın 3’te 2’lik bölümünü yatacaktı.

Bu durumda Samast daha önce tahliye edilecekti. Ancak 2020 yılında cezaevinde gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle dört yıl ek ceza almıştı. Samast, böylece bu ek cezanın tamamını yatmadan tahliye edildi.

Öte yandan Samast için Yargıtay’da bekleyen bir dosya daha bulunuyordu. Samast örgüt üyeliğinden hüküm giymemişti. Dink ailesi avukatları 2013 yılında karara bu yönden itiraz etmişlerdi. Yargıtay da kararı bozdu ve ‘örgüt üyeliği‘ suçlaması getirilmesini talep etti. Sonrasında Yerel Mahkeme, Samast’a örgüt üyeliği cezası da verdi.

Ancak bu, basit üyeliği tarif eden 220’nci madde kapsamında oldu. Yargıtay da bu hükmü zamanaşımı kapsamında değerlendirdi. Böylece Samast örgüt üyeliğinden ek bir ceza almadı. Dink Ailesi avukatları ise hükmün ‘silahlı terör örgütü üyeliği‘ ve ‘Anayasa’yı zorla değiştirme‘ maddelerine göre, yani 314’üncü maddeye göre verilmesini talep etmişti. Eğer Samast 2020 yılı öncesinde bu maddeden kesin olarak hüküm giyseydi, daha uzun süre cezaevinde kalacaktı.

Kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Samast iddianamesiyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar olduğunu söyledi: “Son iddianame süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. Bu konular yargısal süreçlerle ilgili. Değerlendirmesini yapacak olan yargı makamlarıdır.”