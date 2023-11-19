Ogün Samast hakkında yeni iddianame: 12 yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan yedi yıl altı aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.

Fotoğraf: AA

Samast, ‘iyi hal’i göz önünde bulundurularak denetimli serbestlik kapsamında 15 Kasım’da tahliye edilmişti.

Samast hakkında İstanbul başsavcılığınca hazırlanan yeni iddianamede Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki olarak yer aldı.

Yasin Hayal’in ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, Erhan Tuncel ve Ogün Samast’ın ise ‘suç örgütü üyesi olmak’ suçundan ceza aldığı ifade edilen iddianamede, Samast’ın 5 Aralık 2014’te savcılıkta verdiği ifade de aktarıldı:

“Mektupta yazdığım gibi Yasin önce beni Erhan Tuncel’in evine götürdü. Ben evde bilgisayarda oyun oynuyordum. O sırada benim bulunduğum yerin üç metre arkasında mutfak bölümü vardı, mutfağın kapısı açıktı. Erhan’la Yasin konuşuyordu. Ben de kulak misafiri oldum. Erhan’ın ‘Ramazan Akyürek ve Fuat müdür‘ diye konuştuğunu duyunca döndüm dinledim. Yasin ‘O zaman sırtımız sağlam‘ dedi. Evden çıkınca Yasin’e ‘Ben Ramazan Akyürek’i tanıyorum. İsmen de tanıyorum Trabzon’da müdürlük yaptı biliyorum ama Fuat müdür kim?‘ diye sordum, Yasin de bana, ‘Erhan’ın tanıdıkları, biz bu işi öteki çocuğa yaptıracaktık. Çocuk vazgeçti, Erhan onlardan referans almış Ramazan müdür hatta İstanbul emniyet amiri bile biliyor ama arkanızda hepsi, düşün, büyük kahraman olacaksın, cayarsan fena olur yakarım seni‘ dedi. Ben de önce dediğim gibi tekrar ‘Peki’ dedim. Ben Yasin’e ‘Olay nasıl olacak?’ dedim Yasin de bana, ‘Direkt olarak vuracaksın, bu şekilde imzanız olacak’ dedi. Ayrıca bana bayrak verdi otobüsten Trabzon’a dönerken ‘Samsun’dan seni alacaklar, eğer burada alınırsan Ramazan müdür açığa çıkar’ dedi.”

İddianamede bazı delillerin Samast’ın örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının bulunduğu, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’le birlikte cinayeti işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu anlatıldı.

‘Suça sürüklenen çocuk’ olarak nitelenen Samast’ın, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek’ suçundan yedi yıl altı aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.

İddianame, incelenmek üzere İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemes’ine gönderildi.

Ne olmuştu?

Ogün Samast, Dink’i öldürdükten üç gün sonra 20 Ocak’ta Samsun Otogarı’nda yakalandı.

İlk sorgusunda cinayeti itiraf eden Samast “Pişman değilim” dedi.

Skandal karakol görüntüsü

Samast’ın Samsun’da yakalandıktan sonra karakolda bazı polis memurları ve amirleriyle birlikte Türkiye bayrağı önünde çekilmiş görüntüsü cinayetin üstüne tuz biber ekti.

Görüntülerde polislerin Samast’ı övdüğü duyuluyordu.

Çocuk olarak yargılandı

Samast o günlerde henüz 17 yaşındaydı. 18 yaşından küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı. Temmuz 2011’de ‘tasarlayarak adam öldürmek’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay, cezayı Mart 2012’de onadı. Buna göre, Samast, Ceza İnfaz Kanunu uyarınca cezasının üçte ikisini çekecekti, yani 15 yıl iki ay. Dahası, tutuklandığı tarihten itibaren cezaevinde bulunduğu süre de cezadan düşülecekti.

Örgüt üyeliğinden aldığı ceza düşürüldü

Dink’in örgütlü bir cinayete kurban gittiği anlaşılınca Samast Temmuz 2019’da bir de ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ançak Yargıtay 14 Aralık 2021’de ‘suç tarihi ile inceleme tarihi arasında Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen 12 yıllık olağanüstü zamanaşımı süresinin gerçekleştiğini’ belirterek bu suçlamanın düşürülmesine karar verildi.

Tahliyesi tehdit gerekçesiyle uzadı

İnfaz yasasına göre Samast 6 Ağustos 2020’de kalan 18 aylık cezasını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirmek üzere serbest bırakılacaktı.

Ancak Samast, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde gardiyanları tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 3 Ağustos’ta iki yıl yıl beş ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu nedenle tahliye olamadı.

Bir başka deyişle, Hrant Dink’in katili Ogün Samast, cezaevinde başını belaya sokmasa üç yıldan fazla süredir aramızda dolaşıyordu.

Samast, geçen şubatta Kandıra F Tipi Cezaevi’nden Bolu F Tipi Cezaevi’ne nakledildi.

İyi hal, denetimli serbestlik, tahliye…

DHA’nın haberine göre Samast’ın cezası bir yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında dolmuş. Cezaevi yönetimince deneme sürecine alınmış. İyi hali gözlenenince de koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verilmiş.

AA’ın haberindeki ayrıntılar ise şöyle:

Kocaeli başsavcılığınca 16 Haziran 2021’de hazırlanan müddetnamede şartlı tahliye tarihi 19 Şubat 2023, bihakkın tahliye tarihi ise 7 Aralık 2034 olarak hesaplandı. Denetimli serbestlikten yararlandırmak için değerlendirme tarihi ise 19 Şubat 2022 olarak belirlendi. Bugün şartlı tahliye işlemi başlatılması için idare gözlem kurulu tarafından koşullu salıvermenin uygun olduğuna karar verildi. İnfaz hakiminin onayı sonrası tahliye gerçekleşti.

Sonuçta Samast, toplamda 16 yıl dokuz ay 22 gün hapis yattıktan sonra 15 Kasım 2023’te salıverildi.