Ogün Samast, 26 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak

Hrant Dink’in katili Ogün Samast hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi. Samast, 26 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de öldüren ve 16 yıllık cezasının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden 15 Kasım’da tahliye edilen Ogün Samast hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan yeni iddianame, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianameyi kabul eden mahkeme, hazırladığı tensip zaptında ilk duruşmanın 26 Aralık’ta yapılmasını kararlaştırdı.

İddianameden

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki olarak yer aldı.

Yasin Hayal’in ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, Erhan Tuncel ve Ogün Samast’ın ise ‘suç örgütü üyesi olmak’ suçundan ceza aldığı ifade edilen iddianamede, Samast’ın 5 Aralık 2014’te savcılıkta verdiği ifade de aktarıldı:

“Mektupta yazdığım gibi Yasin önce beni Erhan Tuncel’in evine götürdü. Ben evde bilgisayarda oyun oynuyordum. O sırada benim bulunduğum yerin üç metre arkasında mutfak bölümü vardı, mutfağın kapısı açıktı. Erhan’la Yasin konuşuyordu. Ben de kulak misafiri oldum. Erhan’ın ‘Ramazan Akyürek ve Fuat müdür‘ diye konuştuğunu duyunca döndüm dinledim. Yasin ‘O zaman sırtımız sağlam‘ dedi. Evden çıkınca Yasin’e ‘Ben Ramazan Akyürek’i tanıyorum. İsmen de tanıyorum Trabzon’da müdürlük yaptı biliyorum ama Fuat müdür kim?‘ diye sordum, Yasin de bana, ‘Erhan’ın tanıdıkları, biz bu işi öteki çocuğa yaptıracaktık. Çocuk vazgeçti, Erhan onlardan referans almış Ramazan müdür hatta İstanbul emniyet amiri bile biliyor ama arkanızda hepsi, düşün, büyük kahraman olacaksın, cayarsan fena olur yakarım seni‘ dedi. Ben de önce dediğim gibi tekrar ‘Peki’ dedim. Ben Yasin’e ‘Olay nasıl olacak?’ dedim Yasin de bana, ‘Direkt olarak vuracaksın, bu şekilde imzanız olacak’ dedi. Ayrıca bana bayrak verdi otobüsten Trabzon’a dönerken ‘Samsun’dan seni alacaklar, eğer burada alınırsan Ramazan müdür açığa çıkar’ dedi.”

İddianamede bazı delillerin Samast’ın örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının bulunduğu, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’le birlikte cinayeti işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu anlatıldı.

‘Suça sürüklenen çocuk’ olarak nitelenen Samast’ın, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek’ suçundan yedi yıl altı aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.

İddianame, incelenmek üzere İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemes’ine gönderildi.